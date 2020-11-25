البنك الدولي يشيد ببرنامج تكافل وكرامة ودعمه للمرأة المصرية.. التفاصيل

قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، إن إشادة البنك الدولى ببرنامج تكافل وكرامة يدل على كفائته بداية من الإرادة السياسية عام 2015، والتى نظرت لبرامج الحماية الاجتماعية فى الفترة السابقة.





وأضاف "عبد السلام" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن برامج الحماية الاجتماعية كانت مقتصرة على فئات محدودة، موضحا أنه صدر قرار رئيس الجمهورية عام 2015 لاستهداف فئات جديدة غير الفئات الموجودة، بالإضافة إلى تعديل فئة قيمة الدعم.





وتابع أن قرار عام 2015 من الرئيس السيسي كان إعطاء الحق لرئيس الوزراء إستحداث برامج جديدة تشمل فئات جديدة غير الفئات الموجودة فى قانون الضمان الاجتماعي.





وأكد أن تلك الفئات هى الأرملة ذات أولاد والمطلقة ذات الأولاد ومأجورة العائد ذات الأولاد، بالإضافة إىل الفئات غير منتظمة العمل مثل الأسر التى ليس لديها دخل ثابت بل متغير، بشرط أن لا يكون لديهم تأمينات اجتماعية وأراضى زراعية.





وأشار إلى أن برنامج التكافل لتلك الفئات كان يأخذ رب الأسرة 325، بالإضافة إلى 60 جنيها للطفل فى التعليم، حيث انه يرتفع على كل مرحلة يلتحق بها، كما أنه يتم زيادتها فى عام 2018 وشملت فئة زيادة وهى الفئة الأقل من سن التعليم وهى 60 جنيها و80 جنيها للطفل فى المرحلة الإبتدائية و100 جنيه للإعدادى و140 جنيها للمرحلة الثانوية.



