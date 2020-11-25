البنك الدولي يشيد ببرنامج تكافل وكرامة ودعمه للمرأة المصرية.. التفاصيل

قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن، إن إشادة البنك الدولى ببرنامج تكافل وكرامة يدل على كفائته بداية من الإرادة السياسية عام 2015، والتى نظرت لبرامج الحماية الاجتماعية فى الفترة السابقة.
وأضاف "عبد السلام" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن برامج الحماية الاجتماعية كانت مقتصرة على فئات محدودة، موضحا أنه صدر قرار رئيس الجمهورية عام 2015 لاستهداف فئات جديدة غير الفئات الموجودة، بالإضافة إلى تعديل فئة قيمة الدعم.
وتابع أن قرار عام 2015 من الرئيس السيسي كان إعطاء الحق لرئيس الوزراء إستحداث برامج جديدة تشمل فئات جديدة غير الفئات الموجودة فى قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن تلك الفئات هى الأرملة ذات أولاد والمطلقة ذات الأولاد ومأجورة العائد ذات الأولاد، بالإضافة إىل الفئات غير منتظمة العمل مثل الأسر التى ليس لديها دخل ثابت بل متغير، بشرط أن لا يكون لديهم تأمينات اجتماعية وأراضى زراعية.
وأشار إلى أن برنامج التكافل لتلك الفئات كان يأخذ رب الأسرة 325، بالإضافة إلى 60 جنيها للطفل فى التعليم، حيث انه يرتفع على كل مرحلة يلتحق بها، كما أنه يتم زيادتها فى عام 2018 وشملت فئة زيادة وهى الفئة الأقل من سن التعليم وهى 60 جنيها و80 جنيها للطفل فى المرحلة الإبتدائية و100 جنيه للإعدادى و140 جنيها للمرحلة الثانوية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إشادة البنك الدولى بنجاح مشروع تكافل وكرامة هو بمثابة أكبر انتصار لحقوق الإنسان فى مصر، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية خاصة لحقوق الإنسان، ولكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ويعد برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي منذ مارس 2015، هو الأبرز فى مراعاة محدودى الدخل وهو همزة الوصل بين الدولة والأسر الأولى بالرعاية.
وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن أكبر دليل على نجاح برنامج تكافل وكرامة هو تغطيته لجميع المحافظات الـ27، حيث وصل إلى 5630 قرية وعزبة ونجعة في 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات، ووصل إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج إلى 3.6 مليون مواطن.
وأضاف أن هذا المشروع اكتسب شهادة دولية جديدة بكفاءته، وذلك من قبل البنك الدولى، والذى أكد أنه يستفيد منه 11.1 مليون فرد حتى الآن منذ إطلاق البرنامج فى عام 2015 و75٪ منهم من النساء، وأنه مع تنفيذ مصر لإصلاحات الاقتصاد الكلي، تظل تدخلات شبكة الأمان الاجتماعي، بما في ذلك برنامج التكافل والكرامة الرائدين للتخفيف من الأثر على الفقراء والضعفاء، وكسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال وتعزيز تراكم رأس المال البشري؛ تم استخدام العملية الحالية لتوسيع نطاق التغطية إلى مستفيدين إضافيين كجزء من استجابة الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا.