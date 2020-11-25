محمود حجازي بسيلفي جديد عبر انستجرام..شاهد

شارك الفنان
محمود حجازي متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "
انستجرام ".
ويظهر محمود
حجازي بصورة سيلفي، و هو مرتدي جاكيت باللون الأسود، مع تيشيرت باللون الأبيض من
أسفله.
و يوضع نظارة
شمس سوداء، مربعة الشكل، مع شنطة باللون الأسود فوق كتفه، خلف مظهر خلاب من
الأشجار في أحد الشوارع.
وعلق محمود
حجازي علي لصورة قائلا : " صباح الخير morning ".
وجاءت
التعليقات علي الصورة من قبل متابعينه كالآتي :
برنس – صباح الخير
– ربنا يسعدك – صباح الفل - أحلى زوزو في الدنيا كلها أقسم بالله.
و يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل " لما
كنا صغيرين "، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد
علي، و من انتاج شركة " أرت ميكرز " للمنتج أحمد عبد العاطي .
و يشارك في المسلسل مجموعة من النجوم و هم
محمود حميدة، و خالد النبوي، و ريهام حجاج، و نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، و
محمود حجازي.
و تدور أحداثه حول " جريمة قتل "
تقلب حياة بطلة العمل و أصدقائها، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها
النجم محمود حميدة، و تتوالى الأحداث.
و قد شارك محمود حجازي في مسلسل " الاخ الكبير
"، و حقق المسلسل
نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه على الفضائيات، حيث نجح فى
جذب أنظار المشاهدين إليه و حجز مقعدا أساسيا ضمن السباق الدرامى.
و مع توالى الأحداث التى
تحمل فى طياتها الكثير من الصراعات و المشاعر الإنسانية استطاع المسلسل أن يحتل
مكانا أساسيا فى تريندات السوشيال ميديا التى تصدرها بشكل يومى.
و تم عرض المسلسل بعيدا عن زحمة السباق
الرمضانى الذى يظلم الكثير من الاعمال الفنية الصادقة و الهادفة فى رسائلها نظرا
لضيق الوقت و كثرة الاعمال المشاركة فى هذا الموسم فضلا عن بدء خلق موسم درامي
جديد بعيدا عن رمضان أصبح يحظى بنسبة كبيرة من المتابعة و المشاهدة.
و تم تصوير المسلسل فى إحدى المناطق
الشعبية الأصيلة بالقاهرة التى تحمل ملامح الشارع المصرى البسيط الذى يجذب عين
المشاهد و هو اللوكيشن الذي يحصد عادة إعجاب الكثير من المصريين الذين يعجبون
بالأعمال ذات الطابع الشعب.