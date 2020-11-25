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فن

محمود حجازي بسيلفي جديد عبر انستجرام..شاهد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان محمود حجازي متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".

 

ويظهر محمود حجازي بصورة سيلفي، و هو مرتدي جاكيت باللون الأسود، مع تيشيرت باللون الأبيض من أسفله.

 

و يوضع نظارة شمس سوداء، مربعة الشكل، مع شنطة باللون الأسود فوق كتفه، خلف مظهر خلاب من الأشجار في أحد الشوارع.

 

وعلق محمود حجازي علي لصورة قائلا : " صباح الخير morning  ".

 

وجاءت التعليقات علي الصورة من قبل متابعينه كالآتي :

 

برنس – صباح الخير – ربنا يسعدك – صباح الفل - أحلى زوزو في الدنيا كلها أقسم بالله.

 

و يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل " لما كنا صغيرين "، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، و إخراج محمد علي، و من انتاج شركة " أرت ميكرز " للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي .


و يشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم و هم محمود حميدة، و خالد النبوي، و ريهام حجاج، و نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، و محمود حجازي.

 

 و تدور أحداثه حول " جريمة قتل " تقلب حياة بطلة العمل و أصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، و تتوالى الأحداث.

 

و قد شارك محمود حجازي في مسلسل " الاخ الكبير "، و حقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا منذ عرض الحلقات الأولى منه على الفضائيات، حيث نجح  فى جذب أنظار المشاهدين إليه و حجز مقعدا أساسيا ضمن السباق الدرامى.


و مع توالى الأحداث التى تحمل فى طياتها الكثير من الصراعات و المشاعر الإنسانية استطاع المسلسل أن يحتل مكانا أساسيا فى تريندات السوشيال ميديا التى تصدرها بشكل يومى.

 

و تم عرض المسلسل بعيدا عن زحمة السباق الرمضانى الذى يظلم الكثير من الاعمال الفنية الصادقة و الهادفة فى رسائلها نظرا لضيق الوقت و كثرة الاعمال المشاركة فى هذا الموسم فضلا عن بدء خلق موسم درامي جديد بعيدا عن رمضان أصبح يحظى بنسبة كبيرة من المتابعة و المشاهدة.

 

و تم تصوير المسلسل فى إحدى المناطق الشعبية الأصيلة بالقاهرة التى تحمل ملامح الشارع المصرى البسيط الذى يجذب عين المشاهد و هو اللوكيشن الذي يحصد عادة إعجاب الكثير من المصريين الذين يعجبون بالأعمال ذات الطابع الشعب.


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