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منوعات

نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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هشام عصام
شاركت الطفلة «نور وليد» في برنامج «شباب كل يوم» على قناة النيل للأسرة والطفل والذي يهتم بالمواهب وشباب المستقبل.. الذى يعد ذخيرة للوطن.. ويلقى البرنامج الضوء على المواهب فى جميع الفنون.. ويقدمه «محمد الطوبجى» ومن إعداد «نيرمين جمال الدين». 

وعرضت «نور» بعض اللوحات والرسومات التي رسمتها خلال البرنامج ومنها لوحة تعبر عن الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. اللوحة لبنت ترتدى قناعا، كما عرضت لوحة خاصة برسم المنظور عبارة عن شريط قطار وأبدى الطوبجى إعجابه برسومات نور خاصة وأن عمرها لا يتخطى 8 سنوات متوقعا مستقبلا باهرا لها في فن الرسم.

"نور" تمارس إلى جانب موهبة الرسم لعبتى الجمباز والسباحة.

وعلى جانب اخر شارك شقيقها «يوسف وليد» بكلمة عن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا.. وقال «يوسف» إن الكتاب والقراءة خير جليس.. كما نصح الأطفال بأهمية ممارسة الرياضة وقال إنه يمارس رياضتى السباحة وكرة القدم.. وحثهم على الدخول على شبكة الإنترنت للاستفادة بالمعلومات المفيدة عليها.. كما أكد «يوسف» على أهمية استخدام اليوتيوب فى استذكار الدروس المختلفة وذلك للمساعدة على التفوق الدراسى.
نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور
نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور
نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور
نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور
نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور
نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور
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