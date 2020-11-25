نور تبدع فى «شباب كل يوم» بالرسومات واللوحات.. صور

شاركت الطفلة «نور وليد» في برنامج «شباب كل يوم» على قناة النيل للأسرة والطفل والذي يهتم بالمواهب وشباب المستقبل.. الذى يعد ذخيرة للوطن.. ويلقى البرنامج الضوء على المواهب فى جميع الفنون.. ويقدمه «محمد الطوبجى» ومن إعداد «نيرمين جمال الدين».





وعرضت «نور» بعض اللوحات والرسومات التي رسمتها خلال البرنامج ومنها لوحة تعبر عن الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. اللوحة لبنت ترتدى قناعا، كما عرضت لوحة خاصة برسم المنظور عبارة عن شريط قطار وأبدى الطوبجى إعجابه برسومات نور خاصة وأن عمرها لا يتخطى 8 سنوات متوقعا مستقبلا باهرا لها في فن الرسم.





"نور" تمارس إلى جانب موهبة الرسم لعبتى الجمباز والسباحة.



