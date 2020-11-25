محافظ القاهرة يتابع إجراءات استقبال مرضى كورونا بمستشفيات العباسية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى حميات العباسية ومستشفى صدر العباسية لمتابعة سير العمل واجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية ، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها





وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيين للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم ، مؤكدا على الاطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم .





كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها .





ووجه المحافظ تعليمات مشددة لأمن البوابات بحسن استقبال المواطنين وتقديم الارشادات لهم عند دخول المستشفى باعتبارهم أول من يقابلهم المريض .





وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الانشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفيين .



