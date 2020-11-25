خلال جلسة الشمول المالي في بافيكس: التكامل بين أطراف المنظومة يحقق التحول إلى مجتمع لا نقدي.. يجب نقل ثقافة التكنولوجيا المالية للتجار الصغار.. إطلاق سداد مصروفات التعليم قبل الجامعي خلال أيام

خالص: إطلاق خدمة سداد مصروفات التعليم قبل الجامعي خلال أيام

محمد فراج: يجب نقل ثقافة التكنولوجيا المالية للتجار الصغار

فودافون: لدينا 2 مليون عميل يمتلك محفظة إلكترونية وتحويلات مالية 4 مليارات جنيه شهريا





قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات المصرفية فى البنك التجارى الدولى، خلال فعاليات مؤتمر بافيكس المقام بالتوازي مع معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo IaCT، إنه خلال 2020 شهد نظام المدفوعات نموا كبيرا في عمليات الدفع، حيث ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة سواء كانت تحويلات عبر المحافظ الإلكترونية أو المحمول، مشيرا إلى أهمية مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات التحويلات المالية الإلكترونية وما تبعتها من إجراءات ساهمت بشكل كبير في نمو هذه الصناعة.

وأكد محمد فرج أهمية نقل ثقافة التكنولوجيا المالية للتجار الصغار مع ضرورة إيجاد آليات جاذبة وخدمات متنوعه تصل التاجر لاستخدمات أنظمة الدفع الإلكتروني مع ضرورة التكامل بين أطراف المنظومة لتحقيق أفضل نتائج تنعكس بالتأكيد على الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال أسامة عباس، رئيس خدمات فودافون كاش بشركة فودافون، إن الشركة بدأت في تطوير سوق المحافظ المالية الإلكترونية، واستغلت أزمة انتشار فيروس كورونا في نمو عمليات التحويلات المالية باستخدام المحافظ الإلكترونية، وهو الأمر الذي كان له مردود كبير على مستوى زيادة الوعي بأهيمة الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني المختلفة لدى المواطن واستخدام الخدمة في جميع احتياجاته بدءا بدفع فواتيره الشخصية وسداد التزاماته وصولا بدفع مصاريف الدروس التعليمية.

وكشف عن زيادة معدل التحويلات المالية باستخدام المحافظ الإلكتروني الخاصة بشركة فودافون والتي تخطت 4 ملايين جنيه تحويلات شهرية وعدد العملاء لدى محافظ فودافون 2 مليون عميل، الأمر الذي يدل على وجود ثقه لدى العميل في كيفية الاعتماد على المحافظ الإلكترونية، وبالفعل بدأت هذه الثقة في الزيادة، مضيفا أن أيضا البنية التحتية في مصر باتت مهيئة لاستقبال عمليات التحويلات المالية بشكل جيد، وتوقع أن تشهد المرحلة القادمة في المدفوعات الرقمية عن طريق المحفظة في مختلف المجالات.

من جانبه، قال أحمد محمد إبراهيم، مدير العمليات بشركة كاش كول، إن الدولة بدأت في 2016 إجراءات الشمول المالي، ويتمثل دور الشركات مكمل المنظومة سواء مع المشغلين أو البنوك، مشيرا إلى أن هناك أفكارا إبداعية ناشئة لكيفية التسهيل علي المستهلك ساهمت بشكل كبير في نشر المنظومة علي أتم وجه.

وأضاف: "إننا نتطلع للتحول إلى مجتمع رقمي والتخلص من الكاش، مما يستلزم أهمية جذب أطراف الصناعة والتجار وتشجيع التجار في زيادة التعاملات المالية باستخدام جميع الوسائل المتاحة لأنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني".

بينما أكد الدكتور أحمد منيسي، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق - SEE ، أن أول القطاعات التي بدأت في فكرة التحويلات المالية إلكترونيًا هو قطاع السياحة ومن ثم أصبح هناك انتشار كبير في الوقت الحالي بفضل المبادرات التي اتخذتها الحكومة والشركات لنشر الوعي بأهمية التحول إلى استخدام الآليات الحديثة في عمليات الدفع والتحويل، مما يتطلب وجود بنية أساسية موجودة في السوق تستقبل كم هذا التحويلات والتعاملات المالية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي في عام 2020 بدأت في تحريك السوق وأصبح هناك توجه من الدولة لزيادة ماكينات التحويلات المالية والتي بلغت العام الماضي حوالي 100 ألف ماكينة، ومن المفترض أن تصل إلى 400 ألف ماكينة بنهاية العام الجاري.

وقال إن هناك 2 مليون تاجر في السوق المحلية لابد وأن يكون لديهم وسيلة التحصيل الإلكتروني وطرق مختلفة للدفع، فضلا عن أهمية تشجيع التجار على نشر الثقافة الخاصة بالتحويل من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني.

من ناحيته، أكد معتز السيد، الرئيس التنفيذي لشركة "خالص"، الذراع المالية لشركة "اي فاينانس" للوصول للمستخدمين، أن "الأزمة التي مر بها العالم وبالتحديد مصر وهي انتشار وباء كورونا كانت عاملا مساعدا لنا جميعا في نشر هذه الصناعة، وبالفعل توجهنا للتعاون مع شركائنا لإتاحة أكبر قدر من الخدمات إلكترونيًا"، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم إطلاق خدمات سداد مصروفات التعليم قبل الجامعي خلال أيام قليلة بعدما أتاحت من قبل خدمة سداد مصروفات التعليم الجامعي.

وقال إن هدف الشركة الرئيسي هو إتاحة الخدمة للمواطن بكل سهولة حتى نصل إلى مفهوم المجتمع الرقمي تماشيا مع خطة الدولة في إتاحة الخدمات للمواطنين بشكل مبسط وسهل، مشيرا إلى أن أبرز التحديات لتعميم فكرة الشمول المالي وتشجيع المواطنين على استخدام طرق الدفع الذكية الحديثة هو انخفاض نسبة استخدام الهواتف الذكية بالشكل المرجو لتعميم فكرة الدفع الإلكتروني، لافتا إلى أن دور الشركة يتمثل في تقديم الأدوات السهلة للمواطن المصري سواء يمتلك هواتف ذكية أو لا بالتعاون مع شركائنا، بالإضافة إلى وصول جميع الخدمات لجميع المواطنين التي يحتاجون إلى مساعدة في الحصول على الخدمة التي يحتاجها في جميع بقاع الجمهوري، وأنه تم إسناد منظومة السكك الحديد لشركة أي فاينانس ومن ضمنها إتاحة أنظمة الدفع الإلكتروني للقطارات للوصول إلى هدفنا الكبير وهو مجتمع بلا نقد.

فيما أكد محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان، أن منظومة العمل بالشمول المالي تطورت كثيرا بفضل التوجهات التي اتخذتها الدولة، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك تكامل بين جميع أطراف المنظومة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع شركة "اي فاينانس" لنشر الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمواطنين.

وقال إن الوكلاء لهم دور محوري في نشر المنظومة بالشكل المرجو، خاصة أن جزءا كبيرا من نجاحنا معتمد في الأساس على الوكلاء، مؤكدا تركيز الشركة في نشر خدمات الدفع الذكية في مدن الدلتا والصعيد بعدما كان التركيز منصبا في دعم الخدمات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

من جهته، قال أحمد متولي، مدير إدارة الدفع الإلكتروني بشركة أورنج مصر، إن هناك تغييرا واضحا في ثقافة المستهلك واللجوء لما هو تكنولوجي، وأيضا تغير سلوك العميل بشكل كبير في عام 2020 من جراء التعامل مع المخاطر، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث أصبح هناك جرأة للمستهلك في التعامل المالي الذكي بشكل فاق التوقعات والخطط الموضوعة خلال الأعوام الماضية.

وأكد ضرورة تحفيز المستهلك بتوفير السهولة في آليات الدفع لجميع متطلباته المعيشية بالشكل الذي يحقق الشمول المالي؛ لافتا إلى أنه يرى أن ذلك سيزيد خلال السنوات القادمة.