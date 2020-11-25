سكرتير عام شمال سيناء يشهد انطلاق فعاليات مبادرة معا ضد العنف والتنمر ضد المرأة

، انطلاق فعاليات مبادرة: "معا ضد العنف والتنمر ضد

"، والتى أطلقتها وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة فى ديوان عام محافظة شمال سيناء.





وذلك تحت رعاية محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



وأشار الغندور، فى كلمته إلى أهمية المرأة ودورها فى المجتمع فى كافة المجالات .. مؤكدا دعم المرأة فى المراكز القيادية وكافة التخصصات ، وأن هذه المبادرة بهدف حمايتها من العنف بكافة أشكاله، وتأتى فى إطار الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر الجارى ( اليوم ) وحتى 10 ديسمبر المقبل والمتعارف عليها دوليا ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتى تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسرى والمجتمعى ضد المرأة.



ومن جانبها .. أكدت حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بالديوان العام للمحافظة أن الوحده تنال دعما من كافة القيادات بالمحافظة.





وأشارت إلى أن الوحدة قامت بعدة فعاليات من شأنها الدفاع عن كافة حقوق المرأة ودعمها على كافة المستويات ، وأن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة.



وأشارت عايدة مصبح نائب رئيس وحدة تكافؤ الفرص أنه تم عقد عدة فعاليات منها على سبيل المثال : ورشة عمل خاصه بالمرأة اشتملت على سلسلة ندوات، ومن بينها تناول العنف والتنمر ضد المرأة.



وأكدت نوال سالم رئيس فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة أن تقلد المرأة للمناصب القيادية يؤكد دعم الدولة لها، وأحقيتها فى ذلك.





وأكدت علي أن اختيار منى أبو المعاطى مديرا لإدارة العريش التعليمية يعتبر مثالا على ذلك، وأن المرأة عندما يتم تكليفها بأى منصب يسبقه اختبارات تؤكد على قدرتها على القيادة الحكيمة لهذا المنصب.



ولفتت، إلى أهمية الأسرة فى توفير جو الثقة بين الأبناء عن طريق تقليل الفجوة بين أفراد الأسرة .. مما يؤدى إلى تقليل أو انعدام مظاهر العنف.



ومن جهتها .. أشارت سوسن حجاب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية إلى التعاون المستمر بين الجمعية ووحدة تكافؤ الفرص، وأنه تم عقد عدة ندوات تماشيا مع الاحتفال باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة.



وتناول الشيخ حسين البنديرى مدير إدارة الدعوة بأوقاف شمال سيناء، المنظور الدينى للعنف ضد المرأة وتعاليم الإسلام السمحة للتعامل مع المرأة، وتحريم العنف والتنمر الذى نهى الدين الإسلامي عنه .. كما أمر بالتسامح والمعاملة الحسنة بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.



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وتناول الشيخ حسين البنديرى مدير إدارة الدعوة بأوقاف شمال سيناء، المنظور الدينى للعنف ضد المرأة وتعاليم الإسلام السمحة للتعامل مع المرأة، وتحريم العنف والتنمر الذى نهى الدين الإسلامي عنه .. كما أمر بالتسامح والمعاملة الحسنة بين كافة أفراد الأسرة والمجتمع.اقرأ أيضا: