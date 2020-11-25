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تعليم

جامعة المنيا تنظم سلسلة ندوات للتعريف بأنشطة ريادة الأعمال للطلاب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:01 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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ايمن رياض
أطلقت جامعة المنيا سلسلة من الندوات التعريفية بأنشطة ريادة الأعمال، التي تنظمها اللجنة التنسيقية للأنشطة الطلابية بالتعاون مع مكاتب رعاية الطلاب بالكليات لتجوب كليات الجامعة الـ20، 

وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي بدأت فعالياتها بكليات "الحاسبات والمعلومات"، و"التربية النوعية"، و"التربية للطفولة المبكرة"، و"التربية"؛ ليأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الجامعة بمجال ريادة الأعمال باعتبارها أحد محركات الاقتصاد المحلي في الوقت الراهن.

حاضر الندوات التعريفية، أحمد رفاعي أحمد، نائب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، 

التي تناول خلالها التعريف بماهية "ريادة الأعمال"، وأبرز النماذج المشرفة التي نجحت في هذا المجال، وأهم الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها للوصول إلى الهدف المرغوب به من خلال هذا المشروع.

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وأوضح "رئيس الجامعة" أن الهدف من الندوات التعريفية بـ "ريادة الأعمال" ودور "نادي ريادة الاعمال بجامعة المنيا" هو تمكين الطلاب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، والانخراط في المجتمع وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال، وتوفير قناة يمكن للطلاب من خلالها الوصول إلى موارد ريادة الأعمال، و التواصل مع رواد الأعمال المجتمعيين و مشاركة الأفكار، إلى جانب تعزيز التفاهم حول الأعمال التجارية الجديدة والصغيرة، وتأتى هذه الندوات تزامنًا مع احتفال العالم بالأسبوع العالمي لـ "ريادة الأعمال" خلال شهر نوفمبر.

وأكد الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، أن النادي بصدد تكوين فريق طلابي؛ لممارسة أنشطة ريادة الأعمال داخل كليات الجامعة العشرين، وذلك لتشجيع الطلاب على الدخول والتفاعل مع الأنشطة المختلفة، والاستفادة من خدمات نادي ريادة الأعمال.
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