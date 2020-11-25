ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الدفاع بالحق المدني يطالب بتعويض 100 ألف جنيه في قضية مقتل فتاة المعادي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، الأربعاء، الاستماع الي طلبات المدعى المدني في قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة، في القضبة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي".

وطلب المحامى هشام عامر، بتعويض مدنى 10001 كتعويض مؤقت، كما طلب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوي، وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر، مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.

وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النائب العام يحيل المتهمين بقتل فتاة المعادي للجنايات

الأربعاء المقبل.. محاكمة عاجلة للمتهمين بقتل وسحل فتاة المعادي

الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي

سحل وقتل مريم.. أسرة فتاة المعادي داخل محكمة القاهرة الجديدة لحضور أولى الجلسات

والد فتاة المعادي داخل المحكمة: "قلبي واجعني على بنتي ومش عايز غير القصاص"

سحل وقتل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "فتاة المعادي"

ترشيحاتنا

ينظف الأوعية الدموية.. 8 فوائد لتناول شوربة العدس اكتشفها

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف خطة الأهلي أمام الزمالك في نهائي القرن.. والونش يغيب رسميا عن النهائي

ويكيبيديا خطأ.. خالد الصاوي يكشف لجمهوره عمره الحقيقي

تغيرت ملامحها.. مي نور الشريف تفاجئ متابعيها بعد خسارة وزنها

تعليم القاهرة: امتحانات الترم الأول في موعدها.. ونحذر من شائعات التأجيل

فيديو جراف.. شائعة جديدة تواجه أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج فعال لنزيف اللثة.. أدوية وأعشاب وطرق منزلية

آخر أيام النوة.. شاهد المكنسة تغرق شوارع الإسكندرية

بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور