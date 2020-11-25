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أخبار البلد

السيسي يوجه القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:13 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق عباس حلمي، قائد القوات الجوية.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول إطلاع الرئيس على عدة موضوعات متعلقة بأنشطة وجاهزية الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، خاصة القوات الجوية.


كما اطلع أيضًا على نتائج مباحثات وزير الدفاع خلال زياراته الخارجية الأخيرة، وذلك في إطار التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها في بعض الدول الصديقة، وكذلك نتائج التدريبات العسكرية المشتركة التي تمت مؤخرًا مع عدد من وحدات الجيوش الشقيقة.


وقد أثنى الرئيس على الدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في ضوء النجاحات التي تحققت في مجال الأمن والاستقرار وفرض التوازن الاستراتيجي في المنطقة، كما وجه التحية إلى رجال القوات المسلحة لما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وللحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري، وذلك في إطار القدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في جميع الأفرع والتخصصات ونظم التسليح.


وفي هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة. 
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