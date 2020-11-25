رواد السوشيال ميديا: حسام بهجت ونجاد البرعي عملاء ومتآمرون ضد مصر





هاجم رواد السوشيال ميديا حسام بهجت ونجاد البرعي واصفين إياهم بالعملاء والبلطجية المتآمرين.









قال ـحد رواد السوشيال ميديا : "المصريون الشرفاء يسألون العميلين حسام ونجاد هل عندما يتم اتخاذ إجراء قانونی ضد أحد من أتباعكم المتآمرين تثيروا هذه الضجة وترددون الادعاءات المتكررة للإساءة لمصر ومؤسساتها وحشد المنظمات الأجنبية المشبوهة ضدها ؟ ألا يعد هذا بلطجة تآمرية على سمعة مصر للضغط على السلطة القضائية النزيهة للإفراج عن هؤلاء الأذناب وغض النظر عن تطبيق القانون؟”.









وأضاف: "نقولها بكل وضوح .. المصريون يرفضون هذا النهج التأمري ويزيد من احتقار الشرفاء لهؤلاء الأتباع وهذه الشرذمة إن التاريخ لن يعود للوراء بعد أن خاض الشعب المصري تجربة مريرة نتيجة السماح لهؤلاء المتآمرين بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها.. وليعلم هؤلاء المتآمرين أن كل تحركاتهم المشبوهة ستجد تصدی لها حاسم من الشعب المصري بكافة فئاته".





وعلى جانب اخر هاجم رواد السوشيال ميديا الكاتب جمال عيد واصفينه بالاخوانى العميل .





قال احد رواد السوشيال ميديا : "أنت لا تكل ولا تمل في سعيك الدائم والمتواصل للتخريب والهدم وإشاعة عدم الاستقرار في البلد".





وقال اخر : "سؤال للكذاب جمال عيد.. هل يجب على الدولة السكوت على محاولات المخربين من أمثالك لإستغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في جهود الدولة ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفوضى ببث الشائعات؟".





واضاف : "هل ينبغي على الشرفاء والمخلصين أن يصمتوا على تلك المحاولات المغرضة؟ ألا يجب مواجهة تلك التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار بالقانون.. أليست هذه دولة القانون يا أخ جمال ؟ المصريين الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذابين والمنافقين والخونة الذين يقتاتون على التمويلات الخارجية المشبوهة".





وطالب من قبل رواد السوشيال ميديا بمحاكمة الإخواني جمال عيد بعد تهم بهدم الدولة وتخريب المجتمع وتأليب الرأي العام.





وتساءل رواد السوشيال ميديا لماذا يظل الإخوانى العميل جمال عيد حرا مطلق السراح ويعيث في الأرض فسادا لتنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية.





وناشد المصريون النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف هذا التعدي على مقدرات الدولة والتلاعب بمصير الوطن من هذا العميل الذي لا يردعه وازع من ضمير أو أخلاق واكدوا أن هذا الإخواني ينشر الأكاذيب والشائعات والتحريض على مؤسسات ورموز الدولة ولماذا هو خارج أسوار السجون.





وتابع رواد السوشيال ميديا : لا يسعنا الصمت أمام محاولات العميل جمال عید خداع المصريين الشرفاء وإحياء إدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية فلا يوجدأحد فوق القانون وهؤلاء العملاء الذين يروجون لإدعاءات جماعة الإخوان الإرهابية التي لفظها الشعب وهربت قياداتها إلى الخارج يجب أن تكون هناك وقفة حازمة معهم فهل من مجيب.



































































