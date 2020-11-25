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أخبار العالم

تونس تعلن موعد حصولها على الدفعة الأولى من لقاحات كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:11 م
تونس تعلن موعد حصولها
تونس تعلن موعد حصولها على الدفعة الأولى من لقاحات كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت تونس، اليوم الأربعاء، أنها ستحصل على الدفعة الأولى من لقاحات كورونا في منتصف العام المقبل.

ووفقا لإذاعة "موازييك إف إم" التونسية، أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مواصلة تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من تفشي الفيروس خصوصا وأن ذروة انتشاره منتظرة في شهر يناير أو فبراير المقبلين.

وأكدت لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس أن لجانا قطاعية سيتم إحداثها لتقييم الوضع بكافة القطاعات وتحديد الاجراءات التي يمكن مراجعتها وفق وزير الصحة فوزى المهدي.

ونقلت "موازييك" عن مدير معهد باسنور أن 13 لقاحا حول العالم وصلوا إلى المراحل السريرية الأخيرة من بينها لقاحات تم الإعلان عن نجاعتها بنسبة تتراوح بين 70 و 90 بالمائة، وأن الجهات الصحية المختصة في تونس بصدد متابعة هذه اللقاحات والتثبت من أعراضها الجانبية قبل اقتناء كمية منها.

وتوقع الوزير أن تتحصل تونس على الدفعة الأولى من اللقاح خلال أشهر ابريل أو مايو أو يونيو.

وأكد أن الفئات التي سيقع تطعيمها أوليا هي كبار السن والعاملون في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية.

وفي سياق أخر، قررت دولة الإمارات إيقاف إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، من بينها تونس.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة بالمجمع وأطلعت عليها رويترز إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها تونس والجزائر وأفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني كينيا والعراق ولبنان وباكستان وتركيا.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.
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