ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتى في قضية مقتل فتاة المعادي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، إحالة أوراق متهمين اثنين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد، 24 سنة، بحى المعادى بالقاهرة، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحجز القضية للحكم بجلسة 30 ديسمبر.


ودفع محامى المتهم الثالث محمد عبد العزيز، أن موكله لا يعلم أي شيء عن الحادث وأنه لم يشترك في القضية لا من قريب ولا بعيد، مستطردًا: "ميعرفش حاجة عن المتهم ده الوحيد اللى ياخد براءة ملوش علاقة بالقضية ولا يعرف المتهمين".


وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وأشرف عبد الوهاب كمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.


وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها «مريم» عمدًا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.


بينما اتهمت «النيابة العامة» المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.


وكانت الأدلة التى أقامتها «النيابة العامة» على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

النائب العام يحيل المتهمين بقتل فتاة المعادي للجنايات

الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي

سحل وقتل مريم.. أسرة فتاة المعادي داخل محكمة القاهرة الجديدة لحضور أولى الجلسات

والد فتاة المعادي داخل المحكمة: "قلبي واجعني على بنتي ومش عايز غير القصاص"

سحل وقتل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل "فتاة المعادي"

اليوم نظر محاكمة المتهمين قي قضية مقتل فتاة المعادي

ترشيحاتنا

بينها إصابة العمل.. 5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة قيمة المعاش

بعد فوزها بلقب أفضل وزيرة عربية.. السعيد: الحكومة المصرية على قلب رجل واحد

صرخات لم يسمعها أحد.. رجل يغتصب مراهقة داخل مركز طبي

تعليم القاهرة: امتحانات الترم الأول في موعدها.. ونحذر من شائعات التأجيل

عيار 18 بـ 684 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 - 11 - 2020

موعد انتخابات مجلس إدارة الجبلاية.. اتحاد الكرة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج فعال لنزيف اللثة.. أدوية وأعشاب وطرق منزلية

آخر أيام النوة.. شاهد المكنسة تغرق شوارع الإسكندرية

بعد بالينو.. سوزوكي تستعد لطرح ديزاير suzuki dzire 2021 في مصر .. صور