برلماني عن إمكانية العودة للإغلاق بسبب كورونا: الوضع تحت السيطرة ويجب الالتزام

قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنه لا حاجة للعودة إلى الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، ويمكننا أن نواجه انتشار الفيروس بإجراءات صحية، دون الحاجة إلى الإغلاق.









وأشار المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المؤسسات التي عاودت عملها، عادت وفق إجراءات احترازية وقواعد تنظم عملها في ظل انتشار كورونا، وبالتالي لا حاجة إلى الإغلاق، طالما تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.









وأكد النائب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، مناشدا الحكومة بتطبيق الغرامات على كل من يخالف القرار، حيث ان هناك تهاونا من المواطنين في هذه المسألة، وعادة المواطنون لا يلتزمون إلا عند الشعور بالخطر.









وحذر أمين سر لجنة الصحة المواطنين من استمرار التهاون: "مش عايزين نفوق متأخر.. لا بد من الالتزام بإلإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".







