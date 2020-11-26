ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني عن إمكانية العودة للإغلاق بسبب كورونا: الوضع تحت السيطرة ويجب الالتزام

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
قال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إنه لا حاجة للعودة إلى الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، ويمكننا أن نواجه انتشار الفيروس بإجراءات صحية، دون الحاجة إلى الإغلاق.


وأشار المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المؤسسات التي عاودت عملها، عادت وفق إجراءات احترازية وقواعد تنظم عملها في ظل انتشار كورونا، وبالتالي لا حاجة إلى الإغلاق، طالما تم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وأكد النائب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامات الطبية، مناشدا الحكومة بتطبيق الغرامات على كل من يخالف القرار، حيث ان هناك تهاونا من المواطنين في هذه المسألة، وعادة المواطنون لا يلتزمون إلا عند الشعور بالخطر.


وحذر أمين سر لجنة الصحة المواطنين من استمرار التهاون: "مش عايزين نفوق متأخر.. لا بد من الالتزام بإلإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا".


وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اأن الدولة ستوفر لقاح فيروس كورونا المستجد لجميع المصريين، وذلك في كلمته التي وجهها الرئيس إلى الشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا.


ووجه الرئيس السيسي التحية لكل الأطقم الطبية التي ما زالت تقوم بدور عظيم في بذل جهود ضخمة للحفاظ على الحالة الصحية للمصريين في مواجهة وباء كورونا، قائلًا «إن ما تحقق جيد ورائع».


وأشار الرئيس إلى أن المنظومة في مصر وعلى رأسها الحكومة عملت بواسطة لجان متخصصة لمواجهة الأزمة، وأشاد بها المجتمع الدولي.


وقال الرئيس إن الدولة تعاملت بشكل هادئ لعدم تخويف المواطنين، وعملنا في مسار متوازن أصبح محل تقدير ودراسة من جانب كثير من الدول في إدارة أزمتها مع الوباء.


وأضاف: الوباء ما زال مستمرا، والإجراءات اللي اتكلمنا فيها والحملات الإعلامية لازم تستمر.


ولفت إلى اتخاذ مصر على المستوى الاقتصادي إجراءات عديدة ومبادرة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الموجة الأولى لكورونا «الوباء كان ليه تأثير قاسي على العالم كله".


ونوه الرئيس السيسي إلى أن اللقاح الحقيقي هو الوعي في الفترة الحالية، وأن مصر ستحصل على اللقاحات الطبية التي أخذت موافقة بشكل طارئ، مطالبًا المصريين بعدم التجمع "بلاش أماكن مغلقة، وبلاش تجمعات بين الناس.. خلينا نرتدي الكمامة ولا نعتبرها وسيلة مزعجة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة إن أمكن".


وأكد الرئيس تقديره الكامل للأطقم الطبية والحكومة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

كواليس استقالة المستشار الإعلامي لـ وزارة الدولة للإعلام من منصبه

الأولوية لكبار السن.. نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي لـ CAF بسبب دعوات نهائي دوري الأبطال

بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا.. التفاصيل

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

البطاوي يرصد تفاصيل اختفاء ميدو جابر.. ويطالب الجهات الأمنية بسرعة الاستجابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدسات زرقاء.. علا رشدى تخطف الأنظار بلوك جديد

مع تقلبات الجو.. أطعمة تساعد على رفع حرارة جسمك في الشتاء

بالشيفون الأبيض.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالة تبرز جمالها