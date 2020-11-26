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فيديو جراف

فيديو جراف.. قصة الطفلة نور التى تنفق على والدها المريض

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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ايمان عبد اللطيف
أصبحت الطفلة نور إبراهيم محمد صاحبة الـ 12 عامًا بنت مركز فاقوس بمحافظة الشرقية حديث السوشيال ميديا، فلم تكن تتخيل فى يوم من الأيام أن يقودها القدر وتقود "توك توك".                         

طالبت والدة نور من المسؤلين النظر إليهم ، حيث ان زوجها مريض ولديها ٥ أبناء ولا تقدر على المعيشة ، وزوجها كان يأخذ معاش تكافل وكرامة.

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إقامة كشك لأسرة الطفلة "ن أ م" صاحبة الـ 12 عامًا، والتي تعمل سائقة توك توك بشوارع مدينة فاقوس، لمساعدتها وأسرتها في تحمل نفقات المعيشة ومواجهة أعباء الحياة.


ولمزيد من التفاصيل حول قصة الطفلة نور التي تنفق على والدها المريض، شاهد الفيديو جراف التالى.
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