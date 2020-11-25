قبل مباراة الأهلي والزمالك.. نصائح لمتابعة الماتش دون انفعالات تؤثر على الصحة

ساعات قليلة وتشهد الكرة المصرية ملحمة كروية خلال اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.





يستعد الكثير من الأشخاص لمتابعة مباراة الأهلي و الزمالك ، ولكن يشعر البعض بالخوف و القلق من الخسارة مما يؤثر على صحتهم بشكل عام بالسلب.





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لذا قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن كرة القدم تشبع دائما حاجة الأنسان إلي الأنتماء و تمنح البعض الشعور بالسعادة و الأحساس بالأنتصار و إسقاط لدراما الحياة.





أضاف وليد هندي في تصريح لـ صدى البلد، أن الملعب عبارة عن عالم واقعي خالي من التمثيل والأقنعة، ومن مميزات متابعة مبارايات كرة القدم أنها بها إحياء للأمل وتعتبر فرصة تعبر عن قدرة الإنسان على تجاوز الصعاب.





وعلى الرغم من أن ليس كل مشجعي كرة القدم يفقهوا في اللعبة أو قوانينها إلا أنهم يحرصون على متابعتها كوسيلة للتعبير عن الأنتماء و الأستمتاع بالحياة عن تنمية سلوك جماعي.





كشف وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن بعض النصائح لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بهدوء و دون إنفعالات تؤثر على الصحة..

-يفضل مشاهدة المبارة في المنزل وعدم الذهاب إلي المقاهي.

-نجعل المباراة وسيلة للبهجة و التماسك الأسري ومشاهدته برفقة الأولاد و الزوجة

-شراء المقرمشات و المسليات فهي تجعلك أكثر هدوئا أثناء مشاهدة المباراة.

-يجب على كل مشجع من الفريقين أن يعرف أن فريقه قام بكل مجهوداته حتى يصل إلي النهائي.

-ترك الموبايل و الأبتعاد عن السوشيال ميديا نهائي

-عدم متابعة تعليقات السوشيال حتي لا تؤثر عليك و تجعلك أكثر عصبية

-يفضل مشاهدة التلفزيون قبل المبارة بساعة و الإستماع إلي التحليل فهو يمتص جزء من المشاعر السلبية و التوتر

-عدم قراءة تصريحات عشوائية

- يجب أخذ القسط الكافي من النوم في يوم المباراة حتى لا يؤثر على الأعصاب خلال المشاهدة.

-الأبتعاد عن مشاهدة قنوات الفتنة الرياضية

-الابتعاد عن التدخين أثناء مشاهدة المباراة لأنه يزيد من حدة العصبية



