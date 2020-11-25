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أخبار البلد

جمعية عمومية غير عادية لأطباء بورسعيد لمناقشة قانون التصالح على العيادات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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محمد غالي

تعلن نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء بعد غدٍ الجمعة 27 نوفمبر فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى الى مقر إداري.   

وذلك بعدما تلقي الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني إلى إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة. وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد مما دعا النقابة الى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة. 

ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة مع مطالب أطباء بورسعيد ومع الجمعية العمومية .. مع إتباع كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على الأطباء .


ومن أجل حل المشكلات الخاصة بأطباء الزمالة أجتمع فى مقر الزمالة المصرية بأكاديمية الأميرة فاطمة كلًا منا.د حسين خيرى نقيب أطباء مصر و د. ابراهيم الزيات عضو النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية مع كلًا من ا.د مجدى الصيرفى أمين عام الزمالة المصرية و د. عبد السلام الأمين العام المساعد الزمالة المصرية 

تم خلال اللقاء التفاهم وحل بعض المشاكل المتعلقة بالأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية وأهمها مشكلة إخلاء طرف الزملاء بالمستشفيات التعليمية للإلتحاق ببرنامج الزمالة المصرية بعد أن تواصل د. مجدى الصيرفى مع د. محمد فوزى رئيس هبئة المستشفيات والمعاهد التعليمية 
حيث تم إعادة النظر و مراجعة مجموعة من الطلبات والمشاكل الخاصة ببرنامج الزمالة المصرية مع بعض الأطباء فى بعض المستشفيات 
 
وتم الإتفاق على فتح إتصال مباشر بين النقابة العامة للأطباء وبرنامج الزمالة المصرية بتخصيص أحد المسؤولين ببرنامج الزمالة ليكون على إتصال مفتوح مع د. ابراهيم الزيات مقرر اللجنة النقابية الوزارية بالنقابة العامة للأطباء استمرارًا للتعاون بين النقابة العامة للأطباء وبرنامج الزمالة المصرية للوصول إلى حلول سريعة وإزالة أى عوائق تخص الأطباء الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية.

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