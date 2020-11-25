محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثانية لفيروس "كورونا"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.





وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.





وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.





وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرًا إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة اطسا والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التى واجهتها المحافظة فى هذا الملف.





وأكد المحافظ على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على أيدى المتعدين.





كما ناقش "الانصاري" خلال الاجتماع موقف مبنى العيادات بمستشفى اطسا المركزي المكون من أربعة طوابق الذى يحتاج لبعض الترميمات، ووجه المحافظ باعداد تقرير هندسي من مديرية الإسكان عن المبنى، كما ناقش برامج التضامن الاجتماعي لتعليم الحرف من خلال سيارة الحرف المتنقلة لتعليم الخياطة والتفصيل والسباكة وغيرها من الحرف، ووجه المحافظ رئيس مدينة اطسا بمتابعة ومصاحبة السيارة خلال وجودها بقرية الحجر وهى من القرى الاكثر احتياجا والعمل على توعية المواطنين بأهمية الإقبال على تعلم الحرف، كما وجه المحافظ بتوفير المكان المناسب للسيارة وتامينها وتوفير بدائل للتيار الكهربي لها.





وكشف المحافظ عن توفير مكان بديل لبيت ثقافة اطسا بمركز شباب اطسا بدلا من مكانه الحالى بمجلس مدينة اطسا، كما ناقش المحافظ مشكلات المعاهد الازهرية باطسا بواقع ١٧ معهدًا بشأن مصالحات البناء، ولفت المحافظ الى انه سيتم دراسة سداد تلك القيم التسعيرية بالتعاون مع المجتمع المدني، ووجه المحافظ بنقل كافة نقاط تجميع القمامة الخرسانية واستبدالها لصناديق متحركة، كما وجه المحافظ بحصر ومراجعة توزيع الزائرات الصحيات.





وردًا على شكوى من أحد المواطنين بشأن سوء حالة الطرق وخاصة طرق اطسا حجز دفنو قصر الباسل وطريق اطسا الغرق، وجه المحافظ بمراجعة تلك الطرق واتخاذ اللازم حيال معالجتها وترميمها لحين وضعها بخطط الرصف، كما استمع لشكوى بشان الارض المخصصة لانشاء إدارة تعليمية جديدة باطسا على مساحة ١٣ قيراطا، ووجه المحافظ باعداد بيان تفصيلي عن الموضوع لبحث سبل إزالة معوقات التنفيذ.





كما استمع المحافظ لشكوى بشأن مراكز الشباب بمركز اطسا ومعوقات ترخيصها، ووجه المحافظ باعداد حصر شامل لتلك المنشآت الرياضية باطسا، فضلا عن باقى المنشآت الرياضية على مستوى المحافظة، مع إعداد بيان بمشكلاتها، وعمل توثيق مستندي لها فى إطار قانوني.



