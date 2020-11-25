شاهد.. سقوط شجرة عملاقة يعرقل المرور بشارع الجلاء بوسط البلد

تسبب سقوط شجرة ضخمة فى تعطل حركة المرور بشارع الجلاء بوسط القاهرة.









وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف تواجدها المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الطقس غير مستقر، التى تشهدها مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، وحتى الجمعة.









ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الذى يؤكد نشر الخدمات الأمنية والمرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الأمنية والدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث، وكذا التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية، وأيضا التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق.









كما يتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة ،ويتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه لواجهة أي كثافات مرورية أو تجمع لمياه الأمطار.









وتقدم وزارة الداخلية بعض الإرشادات لقائدى السيارات في ظل وجود طقس غير مستقر حفاظًا على سلامتهم.





تأكد من:

- سلامة الإطارات.

- صلاحية فرامل اليد.

- صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامي والخلفى وكشافات الإضاءة.

- كفاءة مساحات المطر، خاصة في الشتاء.









احرص على:

إجراء الصيانة الدورية للسيارة

ربط حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة

ضبط مرآة الصالون وكذا المرآة الجانبية

ضبط المقعد بما يمكنك من استخدام أجهزة التحكم بيسر وكفاءة

جلوس الأطفال دون سن السابعة في المقاعد الخلفية

ضبط ضغط الهواء داخل الاطارات خاصة قبل بدء الرحلة على الطرق السريعة

استخدام الإشارات الدالة على الانحراف قبل تغيير الاتجاه بمسافة كافية









عزيزى قائد السيارة احذر من:

استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقد التركيز أثناء قيادة السيارة

القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق

التخطي الخاطئ لأنه يعرضك والآخرين لحوادث المرور

الانشغال بغير الطريق

الثقة الزائدة في القيادة لأن خطأ الغير قد يفوق مهاراتك









تجنب:

تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر

تخطئ السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي

السير عكس الاتجاه

الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور

تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك









عزيزى قائد السيارة لتفادى الحوادث التزم بالآتي:

لا تنشغل بغير القيادة

عدم التوقف المفاجئ

التزم بالسير داخل الحارة التي تخدم وجهتك وتتناسب مع سرعتك

الالتزام بالسرعة المحددة للطريق طبقا للافتات المرور الإلزامية

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين









وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.









وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.







