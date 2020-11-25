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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ المنوفية يشدد على إعداد تقارير يومية بمخزون الأكسجين بالمستشفيات

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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مروة فاضل

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي عرض تقرير يومي بموقف الأكسجين الطبي بكافة مستشفيات المحافظة وضرورة الاسراع في تعاقد جميع المستشفيات مع الشركات المتخصصة بتزويد الأكسجين الطبى منعًا لحدوث عجز وحفاظا على أرواح المرضى ، فضلا عن ضرورة التواصل مع هيئة الشراء الموحد لتوفير مستلزمات المستشفيات من حيث الأسرة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية الأخرى.

 كما وجه وكيل وزارة الصحة بتخصيص 25 % من مستشفي أشمون العام لاستقبال حالات كورونا  .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة للطب الوقائى والدكتور محمد العسكرى مدير إدارة الطب الوقائى والدكتورة رباب الصيفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين ابو حسين مدير إدارة مستشفي الحميات والدكتور بشرى فايق مدير التأمين الصحي  .

حيث استعرض وكيل وزارة الصحة آخر المستجدات والموقف الحالي لكورونا ، مشيرا إلى وجود غرفة متابعة مستمرة لتسجيل الحالات وتقييم حالتها بسيطة ومتوسطة وخطيرة و كذا متابعة حالات العزل المنزلى وتوفير العلاج للمخالطين . 

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة إتباع البروتوكول من حيث خروج المرضى الذين  تم استقرار  حالتهم الصحية لتوفير أماكن للحالات الاكثر خطورة .

ووجه محافظ المنوفية بسرعة عمل خطاب لوزيرة الصحة بالملاحظات المدونة بشأن عدم توافر الادوية و  المستلزمات بالمستشفيات  وسرعة توفيرها منعا لحدوث أي عجز  بها ، مؤكدا على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية لمرضى الكورونا وتقييم حالتهم الصحية بعمل الاشاعات والتحاليل اللازمة لهم مشيرا الي أنه سيتم عقد لقاء دوري للجنة لمتابعة الموقف أول بأول .
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