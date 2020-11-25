جامعة مصر لوزير الشباب: مبادرة لا للتعصب تحمل رسائل مهمة لأعداء الدولة

وجه خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رسالة شكر وتقدير الى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب مشاركته في الندوة التي نظمتها الجامعة وشهدت حضور حاشد من الطلاب وأساتذة الجامعة وذلك في إطار مشاركتها في مبادرة « مصر أولآ .. لا للتعصب» التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.
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وجاء فى رسالة الشكر التى وجهها خالد الطوخى لوزير الشباب والرياضة أنه يتقدم بها نيابة عن أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والإداريين والطلاب وذلك نطرًا لما كان لحضور الدكتور أشرف صبحى من عظيم الأثر على إضفاء قيمة وأهمية للندوة بشكل عام وبحرصه على زيارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص.
وأشار الطوخى فى رسالة الشكر الى أن هذه المبادرة تحمل أهمية خاصة وتنطوى على دلالات ورسائل مهمة موجهة تحديدًا الى أعداء الدولة المصرية سواء فى الداخل أو في الخارج فضلًا عن أهمية الرسائل التى تضمنتها كلمة الدكتور أشرف صبحى فيما يتعلق بضرورة الالتفاف حول الوطن فى هذه المرحلة الصعبة التى نعيشها الآن وسط عالم يتغير بشكل سريع ومتلاحق الى جانب دعوته للشباب بأهمية الابتعاد عن التعصب ونبذ تلك الأفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع .
ولفت الطوخى الى أن مشاركة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى هذه المبادرة يأتى فى إطار السياسة الدائمة التى تنتهجها الجامعة وهو المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة المجتمعية التي تستهدف في المقام الأول النهوض بالوطن والمواطن معًا ، مؤكدًا استمرار الجامعة فى المضى قدمًا فى هذا الاتجاه من أجل خلق جيل جديد من الخريجين مدرب على المشاركة المجتمعية ومرتبط بالواقع وبما يجرى حوله من أحداث تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى توليها القيادة السياسية اهتماما خاصًا.
وعلي جانب آخر أعلن الدكتور أشرف صبحي قائلا: "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على أعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا أكبر وأفضل دورة افريقية على الاطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الاحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استاد تدريبي ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن".
كما قامت جامعة مصر بتكريم وزير الرياضة وكمال درويش وإسلام الشاطر وعمر ربيع ياسي ، بسبب مجهوداتهم الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.
وحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و نخبة من الاعلامين ورجال الفكر والصحافة.
وكان قد صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" لا تمنع التشجيع ويجب أن يخّرج كل شخص انفعالاته ويفرح ويسعد نفسه ليشجع لكن يجب أن لا تتأثر بالرأي الواحد ولا تجرح الآخر.
وأضاف خلال فاعليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبرعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن التعصب والمبادرة ليس لهما علاقة بمباراة الأهلي والزمالك فقط، موضحا: "روحنا المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام واتفقنا على إطلاق مبادرة في ظل حالة الشحن من مجالس الأندية قبل المباراة للوصول إلى هدف محدد وهو نبذ التعصب والخروج بالمباراة بالشكل اللائق والعمل على ترسيخ مبدأ لا للتعصب بين جمع أبناء الوطن خاصة في ظل قيادة تعمل من اجل مصر ووجود حالة تأييد بين الإعلام المصري لدعم المبادرة والعمل على نجاحها بجميع رموز الإعلام في مصر".
وعلي جانب اكد وزير الرياضة ان نهائي دوري أبطال افريقيا بدون جماهير وتذاع ارضيا ، وان مباراة الأهلي والزمالك ولأول مرة يكون نهائي افريقيا مصري مصري، ونجحنا في ان تقام المباراة استاد القاهرة ولن يكون هناك جماهير بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف صبحي خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب" بان المباراة ستكون في كل بيت مصري ومتاحة، ولن يكون هناك حظر للمقاهي وقت مباراة الأهلي والزمالك، لأننا قادرون على تنظيم كل شئ، كأس العالم وأغلب بطولات العالم الرياضية، وسيوجد في العاصمة الإدارية احدث استاد وكل المقومات متواجدة وسندرس العام المناسب لاستضافة بطولك كأس العالم لكرة القدم".