جامعة مصر لوزير الشباب: مبادرة لا للتعصب تحمل رسائل مهمة لأعداء الدولة

وجه خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رسالة شكر وتقدير الى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب مشاركته في الندوة التي نظمتها الجامعة وشهدت حضور حاشد من الطلاب وأساتذة الجامعة وذلك في إطار مشاركتها في مبادرة « مصر أولآ .. لا للتعصب» التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.





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وجاء فى رسالة الشكر التى وجهها خالد الطوخى لوزير الشباب والرياضة أنه يتقدم بها نيابة عن أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والإداريين والطلاب وذلك نطرًا لما كان لحضور الدكتور أشرف صبحى من عظيم الأثر على إضفاء قيمة وأهمية للندوة بشكل عام وبحرصه على زيارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على وجه الخصوص.





وأشار الطوخى فى رسالة الشكر الى أن هذه المبادرة تحمل أهمية خاصة وتنطوى على دلالات ورسائل مهمة موجهة تحديدًا الى أعداء الدولة المصرية سواء فى الداخل أو في الخارج فضلًا عن أهمية الرسائل التى تضمنتها كلمة الدكتور أشرف صبحى فيما يتعلق بضرورة الالتفاف حول الوطن فى هذه المرحلة الصعبة التى نعيشها الآن وسط عالم يتغير بشكل سريع ومتلاحق الى جانب دعوته للشباب بأهمية الابتعاد عن التعصب ونبذ تلك الأفة الخطيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع .





ولفت الطوخى الى أن مشاركة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى هذه المبادرة يأتى فى إطار السياسة الدائمة التى تنتهجها الجامعة وهو المشاركة الفعالة فى كافة الأنشطة المجتمعية التي تستهدف في المقام الأول النهوض بالوطن والمواطن معًا ، مؤكدًا استمرار الجامعة فى المضى قدمًا فى هذا الاتجاه من أجل خلق جيل جديد من الخريجين مدرب على المشاركة المجتمعية ومرتبط بالواقع وبما يجرى حوله من أحداث تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى توليها القيادة السياسية اهتماما خاصًا.





وعلي جانب آخر أعلن الدكتور أشرف صبحي قائلا: "نستطيع تنظيم بطولة أفريقيا غدا ونتقدم لتنظيم بطولة كأس العالم والحديث عن ذلك ليس أحلام وإنما من واقع مؤشرات وبيانات، فلدينا الطرق والخبرات في الجامعات والفنادق على أعلى مستوى وشبكات التواصل على ممتازة، وبهذه المؤشرات نظمنا أكبر وأفضل دورة افريقية على الاطلاق عام 2019، وأبهرنا العالم، واستضافة الاحداث الرياضية رسالة استقواء من الدولة للجميع ولدينا 6 استادات و11 استاد تدريبي ولدينا خبرات كبيرة والبطولة لقيت مشاهدة من 2 مليار على مستوى الجامعة، كما ننظم بطولة العالم لكرة اليد ومصر ستمتلك 4 صالات على أعلى ما يمكن". كما قامت جامعة مصر بتكريم وزير الرياضة وكمال درويش وإسلام الشاطر وعمر ربيع ياسي ، بسبب مجهوداتهم الكبيرة في نجاح مبادرة نبذ التعصب.

وحضر ندوة نبذ التعصب بمقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و نخبة من الاعلامين ورجال الفكر والصحافة.







