أخبار التوك شو: الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. والسحب الكثيفة تكسو سماء الإسكندرية.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها فيما يلي:





شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تساقط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم، واختفاء أشعة الشمس، في وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.





ورفعت المحافظة، حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة المكنسة التي ضربت المحافظة بداية هذا الشهر، وتستمر لنهايته، وتصل حدتها في الأيام الأخيرة من الشهر.





وعرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات خاصة من سماء الإسكندرية تظهر فيها السحب الكثيفة لتظلل المدينة بالكامل وكأنها "فترة المغرب"، لتعلن محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ.









قال الدكتور هشام العسكرى، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظام الأرض بجامعة شابمان الأمريكية، إن أعداد إصابات كورونا تزيد على مستوى العالم ومصر، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون الأرقام المعلنة ليست ممثلة للواقع، ولكن هذا الموضوع يتعلق بالبروتوكول المعلن للدول المختلفة.





وأضاف "العسكرى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن لكل دولة طريقة معينة فى التعامل مع الجائحة وانتشار الوباء، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلم عن الجهود التى تمت فى الفترة السابقة لحل أزمة كورونا بالتعاون مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موضحا ان مصر كانت لها بعض التنبؤات الخاصة بـالجائحة والتى تم ثبات صحتها على مدار الفترات السابقة.









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله ومنها مصر، مشيرة إلى أنه فى السنوات الأخيرة بدأت مصر تشهد تقلبات جوية حادة، وزادت تكرارها الأن، ومنها عواصف وأمطار غزيرة بصورة كبيرة.









وأضافت "إيمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الحالة الجوية المؤثرة على مصر خلال تلك الأيام هى حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقا لما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية بالأمس، موضحة أنها تبدأ من اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة القادمة.













قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن اللقاح الخاص بفيروس كورونا فى خطواته الأخيرة، وسيتم اختيار الفئات الأهم لتلقى اللقاح فور اعتماده رسميًا وسيحصل عليه الأطقم الطبية أولًا، ومن ثمَ الفئات الأكثر احتياجًا والذين لديهم مشكلات صحية مناعية.





وأضاف هانى الناظر فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن التطعيمات لن تبدأ إلا بعد التأكد من فعالية اللقاح بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه علينا جميعا اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم، الأربعاء 25 - 11 - 2020، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب فى مصر.









وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، 798 جنيهًا للجرام.













ويبلغ عيار 24، 912 جنيها.





وسجل عيار 18، 684 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب 6390 جنيها.









قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إن وعى المواطنين مهم جدًا للسيطرة على فيروس كورونا وانتشاره خاصة وأنه لايوجد اى لقاح للفيروس حتى الآن، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس حول فيروس كورونا جاءت فى الوقت المناسب.





وأضاف هانى الناظر فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا، منوهًا إلى أن المواطنين لا يأخذون الموضوع بجدية ولا يتبعون الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن اتباع الإجراءات الاحترازية اهم من الحصول على التطعيم.













أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية، مؤكدة أن نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.









وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التقدير الذى حصلت عليه والشكر يعد تقديرا للدولة المصرية التى قامت بالتطوير الحكومى على مدار السنوات الماضية، ويعد تقديرا للمرأة المصرية الموجودة فى جميع المجالات ويعد نتيجة للدعم السياسي الموجود فى مصر.









قال المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان توفيق الدقن، إن عظماء السينما لن يتم تكرارهم، لافتًا إلى أن الفنان الراحل توفيق الدقن لم يكن نمطيا في أدوار الشر، ولكن الآن هناك أشخاص يقدمون أدوار الشر بسذاجة.





وأضاف المستشار ماضي الدقن، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن ما يقدم الآن يعجب ذوق الأجيال الحالية، الذين حرموا سواء بفعل فاعل أو باختيارهم عن رؤية المواهب الكبيرة الحقيقية لتذوق الفنون الجميلة.