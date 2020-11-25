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محافظات

بتكلفة 3.2 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد رحيم أحمد رحيم بقرية الجعافرة بمركز اطسا، بحضور عدد من أئمة ورجال الأوقاف، وأهالي القرية.

وأدى محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، لافتًا أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 مليون و 200 ألف جنية، موضحًا أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية. 

الجدير بالذكر أن أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، والمبني على مساحة 400 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه، واقامة مصلى للنساء ودار تحفيظ قرأن، ومكتبة.


من جانب أخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
 
في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق. 
 

وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.

وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرًا إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة اطسا والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التى واجهتها المحافظة فى هذا الملف.

وأكد المحافظ على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على أيدى المتعدين.

كما ناقش "الانصاري" خلال الاجتماع موقف مبنى العيادات بمستشفى اطسا المركزي المكون من أربعة طوابق الذى يحتاج لبعض الترميمات، ووجه المحافظ باعداد تقرير هندسي من مديرية الإسكان عن المبنى، كما ناقش برامج التضامن الاجتماعي لتعليم الحرف من خلال سيارة الحرف المتنقلة لتعليم الخياطة والتفصيل والسباكة وغيرها من الحرف، ووجه المحافظ رئيس مدينة اطسا بمتابعة ومصاحبة السيارة خلال وجودها بقرية الحجر وهى من القرى الاكثر احتياجا والعمل على توعية المواطنين بأهمية الإقبال على تعلم الحرف، كما وجه المحافظ بتوفير المكان المناسب للسيارة وتامينها وتوفير بدائل للتيار الكهربي لها.



بتكلفة 3.2 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة
بتكلفة 3.2 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة
بتكلفة 3.2 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة
بتكلفة 3.2 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة
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