بتكلفة 3.2 مليون جنيه .. محافظ الفيوم يفتتح مسجد "رحيم" بقرية الجعافرة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مسجد رحيم أحمد رحيم بقرية الجعافرة بمركز اطسا، بحضور عدد من أئمة ورجال الأوقاف، وأهالي القرية.
وأدى محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، لافتًا أن المسجد تم احلاله وتجديده بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 3 مليون و 200 ألف جنية، موضحًا أنه تم إفتتاح وإحلال وتجديد 219 مسجدًا بالمحافظة منذ عام 2014 حتى عام 2020، بتكلفة تجاوزت 236 مليون جنية.
الجدير بالذكر أن أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد، والمبني على مساحة 400 متر، شملت تطوير المسجد وفرشه، واقامة مصلى للنساء ودار تحفيظ قرأن، ومكتبة.
من جانب أخر عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، وخصوصًا بعد ارتفاع مؤشر الاصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.
وشدد "الأنصاري" على أهمية التوعية المجتمعية فى هذا الصدد، لافتا إلي أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل فى أزمة مع هذا الوباء.
وأشاد "الأنصاري" خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التى يواجهها القطاع والنقص العددي فى بعض التخصصات الطبية الهامة كالأطباء والتمريض، لافتا إلي أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.
وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيرًا إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معربًا عن شكره وتقديره لمسئولي مجلس مدينة اطسا والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم فى إنجاز هذا الملف الهام، مؤكدًا أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التى واجهتها المحافظة فى هذا الملف.
وأكد المحافظ على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مشيرًا الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والضرب بيد من حديد على أيدى المتعدين.
كما ناقش "الانصاري" خلال الاجتماع موقف مبنى العيادات بمستشفى اطسا المركزي المكون من أربعة طوابق الذى يحتاج لبعض الترميمات، ووجه المحافظ باعداد تقرير هندسي من مديرية الإسكان عن المبنى، كما ناقش برامج التضامن الاجتماعي لتعليم الحرف من خلال سيارة الحرف المتنقلة لتعليم الخياطة والتفصيل والسباكة وغيرها من الحرف، ووجه المحافظ رئيس مدينة اطسا بمتابعة ومصاحبة السيارة خلال وجودها بقرية الحجر وهى من القرى الاكثر احتياجا والعمل على توعية المواطنين بأهمية الإقبال على تعلم الحرف، كما وجه المحافظ بتوفير المكان المناسب للسيارة وتامينها وتوفير بدائل للتيار الكهربي لها.