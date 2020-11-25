محافظ الفيوم لأهالي أطسا: سنلبي كل طلباتكم ببناء مكتب بريد وإعادة بناء المدرسة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالي مركز إطسا، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي
لمحافظة الفيوم، بحسب بيان، الأربعاء، أن المحافظ خلال اللقاء استمع من أحد المواطنين عن مشكلة بناء مبنى مكتب بريد قرية منية الحيط، موجها
رئيس مدينة اطسا بالمعاينة وعرض تقرير كامل، كما استمع محافظ الفيوم لشكوى مدير مدرسة
مطول الابتدائية بشأن إزالة المدرسة لإعادة بنائها واستغلال مساحة المدرسة بالكامل،
ووجه المحافظ رئيس فرع الأبنية التعليمية بالفيوم بالمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير
لدراسة الازالة الفورية لها، وادراجها في خطة البناء.
أقرأ أيضا :محافظ الفيوم يغلق 3 مقاه تقدم الشيشة للزبائن أثناء جولته لتفقد لجان انتخابات الإعادة
كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة اطسا،
بتوفير مكان بديل لنقل سوق "الخضار" بمدخل دفنو لتيسير الحركة المرورية،
كما وجه بتوفير عدد من الأكشاك لعدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاسر
الاولى بالرعاية، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتوفير سكن لبعض الأسر الأولى بالرعاية.
واستمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى
بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه المحافظ مسئولي مشروعك ووكيل
وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص، كما وجه المحافظ مدير
مديرية التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي لعدد من المواطنين لامكانية صرف مساعدات
شهرية لهم.
من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري
محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد
من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات
الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة
المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي
لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة
الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين
بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية،
واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ خلال
تفقده لمستشفى أبشواي المركزي، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات
التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات
الخارجية تبرعًا من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها
لخدمة أكبر عدد من المواطنين.