محافظ الفيوم لأهالي أطسا: سنلبي كل طلباتكم ببناء مكتب بريد وإعادة بناء المدرسة

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالي مركز إطسا، للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم لإيجاد الحلول المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بحسب بيان، الأربعاء، أن المحافظ خلال اللقاء استمع من أحد المواطنين عن مشكلة بناء مبنى مكتب بريد قرية منية الحيط، موجها رئيس مدينة اطسا بالمعاينة وعرض تقرير كامل، كما استمع محافظ الفيوم لشكوى مدير مدرسة مطول الابتدائية بشأن إزالة المدرسة لإعادة بنائها واستغلال مساحة المدرسة بالكامل، ووجه المحافظ رئيس فرع الأبنية التعليمية بالفيوم بالمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير لدراسة الازالة الفورية لها، وادراجها في خطة البناء.

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كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة اطسا، بتوفير مكان بديل لنقل سوق "الخضار" بمدخل دفنو لتيسير الحركة المرورية، كما وجه بتوفير عدد من الأكشاك لعدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاسر الاولى بالرعاية، ووجه المحافظ رئيس المدينة بتوفير سكن لبعض الأسر الأولى بالرعاية.

واستمع المحافظ لعدد من الأسر الأولى بالرعاية التى تبحث عن فرص عمل وتوفير مصدر للدخل، ووجه المحافظ مسئولي مشروعك ووكيل وزارة القوى العاملة بتوفير مشروعات لهم وفرص عمل بالقطاع الخاص، كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي لعدد من المواطنين لامكانية صرف مساعدات شهرية لهم.

من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ خلال تفقده لمستشفى أبشواي المركزي، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات الخارجية تبرعًا من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.