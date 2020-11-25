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رياضة

في النسخة الثامنة.. إثارة وغزارة تهديفية في الأسبوع الثاني لدوري مراكز الشباب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهدت منافسات الأسبوع الثاني لمباريات دوري مراكز الشباب في نسخته الثامنة اثارة قوية بين جميع الفرق المشاركة لحصد مزيد من النقاط، وغلبت الندية على المنافسات التي شهدت غزارة تهديفية فى كل المحافظات وبالمجموعات الأربعة.   

وشهدت المجموعتين الأولى والثانية التي تضم عدة محافظات اثارة قوية وغزارة تهديفية، ففي محافظة القاهرة فاز فريق الزاوية الحمراء على عزبة النخل " 2 / صفر " و الامل على منشية ناصر " 2/ صفر " والامام التونسى على البساتين 2 / 1 و زهراء مصر القادمة على المعادي الجديدة 2 / 1 فيما تعادل المستقبل مع عرب الحصن 2 / 2 و الشرابية مع القاهرة الجديدة 3 / 3 .

وفى محافظة القليوبية تعادل كفر طحلة مع اسنيت «3 / 3» وتصفا مع شبلنجة «صفر / صفر» وفاز الاصلاح الزراعي بنها على كفر تصفا «3 / 2» .. وتعادل منشأة الأهالي مع العمار الكبرى «1 / 1» وفازت المنزلة على أجهور الصغرى «4 / صفر» واجهور الكبرى على بهادة 2/ صفر .

وفى محافظة دمياط فاز السيالة على مدينة دمياط 4/2 وعزبة البرج على السنانية 5/ 1 و الحياطة على الشعراء 3 / صفر والغوابين على أبو جريدة 1 / صفر وزراعة ميت علون على دفريه 6 / 1 ومتبول على الفيروز 6 / صفر و الجرايدة على كفر الشيخ 3 / 2 .

وفى محافظة الإسماعيلية فاز السموح على القنطرة شرق القديمة 1/ صفر و الابطال على الشيخ زايد 5 / 1 والمحمسة المحطة على القرين 4 / 2 والسويدات على الهيش 1/ صفر والبعالوة على الظاهرية 3 / 1 وتعدال الرياح مع القنطرة شرق الجديدة بدون أهداف .

وفى محافظة المنوفية فاز مشيرف على مدينة منوف 2 / 1 مسجد الخضر على جزى 2 / 1 ةسبك الضحاك على كفر الباجور 3 / 2 و العراقية على ميت عافية 1 / صفر وكفر عشما على كمشيش 2 /1 وكفر ربيع على طوخ دلكة .

وفى محافظة بنى سويف فاز افوه على اطواب 3 /1 ومدينة الواسطى على طحابوش 3/ 2 وميدوم على الشناوية 3 / 2 وتزمنت الشرقية على باها 1 / صفر وأبو سليم على بلفيا 4 / صفر و تعادل الحكامنة مع بنى سليمان الشرقية 2 / 2 .
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