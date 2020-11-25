هل يؤثر التعليم عن بعد على صحة الأطفال العقلية؟.. أستاذ علم نفس يجيب

التعليم عن بعد ان انتشر مؤخرا بين أوساط المجتمعات العربية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وبدأت العديد من الدول العربية في تطبيق التعليم عن بعد، وذلك بعد إعتمادة كطريقة أساسية للتعليم في الصين أواخر عام ٢٠١٩ للحد من انتشار الفيروس ، والسيطرة عليه سريعا. بالرغم من فوائد التعليم عن بعد ، إلا ان له بعض المساوئ والأضرار على الأطفال والآباء أيضا، وبدأ مصطلح





وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي انه قامت الدول بإجراءات احترازية منها إعلان فترات الحظر سواء كلي أو جزئي بكافة المؤسسات المختلفة؛ وذلك لفترات استغرقت شهورا طويلة، وبالرغم من توقف العديد من المجالات إلى ان المسيرة التعليمية سواء الجامعية أو قبل الجامعية قامت بتطبيق فكرة التعليم عن بعد، واستخدام التكنولوجيا واستغلال بعض التطبيقات أو البرامج التي تسمح بالتواصل وإلقاء المحاضرات أو الدروس للطلاب.





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وأشار درويش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى ان الواقع في نظام التعليم عن بعد يشير إلى وجود صعوبات تقنية بدءا من عملية البث على الموقع أو التطبيق نتيجة ضغط دخول الآلاف معا في توقيت متزامن، الأمر الذي يؤدي الي فقدان الاتصال أو عدم جودة الصوت الصادر خلال المحاضر.



وتابع درويش، إلى ان التعليم عن بعد يمكن ان يترك بعض التأثير على الصحة العقلية للطلاب بسبب هذه الصعوبات، ومن ابرزها الشعور بـ إحباط وقلق بين الطلاب، لتكون الأسر في النهاية ضحية لعدم قدرتهم على التصرف لحل هذه الازمة.





وزيادة فرص التحدث مع معلميهم. وبخلاف ذلك فقد أضاف درويش، أنه وجدت دراسة جديدة إلى أن التعليم عن بعد له فوائد صحية عقلية مفاجئة للمراهقين الصغار ، مثل تقليل القلق، وزيادة الشعور بالرفاهية، وزيادة الارتباط بمدارسهم،





يمكن التخلص من التأثير السلبي للتعليم الإلكتروني عن بعد للطلاب، و وتحقيق الاستفادة في تطوير قدرات الطلاب عقليا عبر توفير بعض الآليات لكي ينجح هذا النظام ، وتشمل : وأضاف درويش، إلى انه





1- سلامة شبكة الانترنت وجودتها



2- ( سرعة التحميل) وهذا الآلية تختلف من مكان لمكان حسب المقدرة المادية لكل أسرة ونفقاتها الشهرية.





3- تتطلب جدول محدد به مواعيد ثابتة ومواد علمية في شكل ملفات الكترونية ترسل للطلاب كي يستطيعوا لـ متابعة الشرح من المحاضر .





والذي يعتمد على تدريب الطلاب واستخدام التفكير الناقد والابتكاري في تلقي الموضوعات وعدم التركيز على الكتاب المدرسي أو الجامعي فقط . وأوضح درويش، ان هناك نقطة إيجابية يجب التركيز عليها إذا استطعنا حل الإشكاليات التقنية آلا وهي التخلص من الأساليب النمطية أو التقليدية في التدريس والبدء بانتهاج طرق حديثة في التعلم بما يتواكب مع العصر الحديث،



