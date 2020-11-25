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محافظات

محافظ المنوفية : صرف 15 ألف جنيه إعانة مالية لعاملة نظافة تستغيث لسداد ديونها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:30 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 15 ألف جنيه للسيدة " أم الرزق عبد النبي سليم " ، وذلك بعد استغاثتها علي مواقع السوشيال ميديا، مناشدة محافظ المنوفية بمساعدتها لسداد ديونها  من أجل الحفاظ علي مستقبل ابنتها وإنقاذها من قرار  سيُصدر في حقها بالسجن من قبل أحد البنوك ، جاء ذلك عقب استقبالها وابنتها بمكتبه بالديوان العام.


استنجدت السيدة " أم الرزق عبد النبي سليم " عاملة نظافة بمستشفي سرس الليان بمحافظ المنوفية علي مواقع السوشيال ميديا بعد تراكم ديون وفوائد عليها لأحد البنوك ، وأوضحت أنها قامت باقتراض مبلغ من البنك لإجراء عدة عمليات جراحية لابنها بعد تعرضه لحادث أليم ، وأكدت أنها بعد أن قامت بسداد قيمة القرض فوجئت بأن البنك قام برفع قضية ضد ابنتها الطالبة بكلية التربية يطالبها بقيمة الفوائد ، هذا وقد أكدت السيدة أن ابنتها معرضة للحبس وضياع مستقبلها علي الرغم من تفوقها الدراسي .   


فيما أكد محافظ المنوفية حرصه على تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم والفعال مع المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة ، مشيرًا إلى  ضرورة دعم مبدأ التكافل الاجتماعى ودعم العلاقات الانسانية .
محافظ المنوفية : صرف 15 ألف جنيه إعانة مالية لعاملة نظافة تستغيث لسداد ديونها
محافظ المنوفية : صرف 15 ألف جنيه إعانة مالية لعاملة نظافة تستغيث لسداد ديونها
محافظ المنوفية : صرف 15 ألف جنيه إعانة مالية لعاملة نظافة تستغيث لسداد ديونها
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