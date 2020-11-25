محافظ المنوفية : صرف 15 ألف جنيه إعانة مالية لعاملة نظافة تستغيث لسداد ديونها

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 15 ألف جنيه للسيدة " أم الرزق عبد النبي سليم " ، وذلك بعد استغاثتها علي مواقع السوشيال ميديا، مناشدة محافظ المنوفية بمساعدتها لسداد ديونها من أجل الحفاظ علي مستقبل ابنتها وإنقاذها من قرار سيُصدر في حقها بالسجن من قبل أحد البنوك ، جاء ذلك عقب استقبالها وابنتها بمكتبه بالديوان العام.









استنجدت السيدة " أم الرزق عبد النبي سليم " عاملة نظافة بمستشفي سرس الليان بمحافظ المنوفية علي مواقع السوشيال ميديا بعد تراكم ديون وفوائد عليها لأحد البنوك ، وأوضحت أنها قامت باقتراض مبلغ من البنك لإجراء عدة عمليات جراحية لابنها بعد تعرضه لحادث أليم ، وأكدت أنها بعد أن قامت بسداد قيمة القرض فوجئت بأن البنك قام برفع قضية ضد ابنتها الطالبة بكلية التربية يطالبها بقيمة الفوائد ، هذا وقد أكدت السيدة أن ابنتها معرضة للحبس وضياع مستقبلها علي الرغم من تفوقها الدراسي .







