وزيرة التضامن تفتتح مشروعات خدمية في الوادي الجديد.. اليوم

تستعد محافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، لزيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.





وقال محمد منير العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، ، إن الوزيرة ستتفقد معرض المنتجات البيئية بمقر الممشى السياحي بمدينة الخارجة، وتتفقد مقر مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا العمارتين المجاورتين للمركز لاستغلالهم لإقامة أسر ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة العلاج والتأهيل.





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وأضاف العديسي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، تشهد خلال الزيارة، تجهيز ٧٩ عروسة من المقبلات على الزواج، مقدمة من صندوق تحيا مصر، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، ويتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني.





وأوضح العديسي، إن الهدف من حملة تجهيز العرائس يأتي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن، ولفتت إلى إن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاه وعدد أفراد الأسرة.





وأضاف العديسي، أن الجولة تضم تفقد جمعية رعاية الطالب، لرفع كفاءة المبني، مشيرًا إلى أن قطاع التضامن يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر غير القادرة والأسر المنتجة.





ومن جانبها قالت أسماء حجازي، مدير إدارة الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن الجولة تتضمن زيارة المركز الطبي بحي الزهور لمتابعة القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري، والتي تضم تخصصات، باطنة، جلدية، عظام وأطفال، وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، مشيرًة إلى الانتهاء من وضع خطة لتغطية مراكز المحافظة الخمس بقوافل طبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.





من جانب اخر استقبلت محافظة الوادي الجديد، قافلة طبية مجانية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، بالمركز الطبي الكائن بحي الزهور بمدينة الخارجة، بدءا من الأربعاء وحتى اليوم الخميس.





وقال محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، إن القافلة تتضمن تخصصات عديده منها، باطنة، جلدية، عظام وأطفال، وجراحه و مسالك بالاضافة الي توفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، مشيرًا إلى الانتهاء من وضع خطة لتغطية مراكز المحافظة الخمس بقوافل طبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.





أضاف العديسي، أنه جرى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تزاحم وتكدس المواطنين أثناء الكشف وتنظيم عملية الكشف والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة. حرصا علي سلامة الجميع.



