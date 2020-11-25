محافظ بني سويف يستعرض الأهمية التنموية لإنشاء كورنيش على النيل من الناحية الشرقية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث المياه ، وفي حضور اللواء هشام شادي ، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة، والمهندس محمود سرحان ، والمهندس إسلام حسانين – المكتب الفني ، حيث تم استعراض مشروع إنشاء كورنيش على النيل من الناحية الشرقية الذي تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق نقلة نوعية في المجال التنموي والسياحي.









وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم إعداد المخطط العام والتصور النهائي للمشروع ، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء كورنيش من ناحية الشرق حلم لأبناء المحافظة، وأن هذه الخطوة هي الانطلاقة العملية لتحقيقه ، والذي يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التنموية للمحافظة ، وضمن إستراتيجية طموحة للتنمية السياحية المتكاملة، التي ترتكز على تحقيق الاستغلال والاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في القطاع الترفيهي والسياحي، بهدف تحقيق نقلة تنموية بكل قطاعات المحافظة،وأن تكون بني سويف ركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد القومي.









وتشمل أهم تفاصيل التصور والمخطط العام للكورنيش الجديد، الذي يتضمن إنشاء كورنيش على الجانب الشرقي من النيل بطول 2 كم في المسافة من كوبري بني سويف العلوي حتى دير العذراء مريم ، ويضم ممشى وفندقا سياحيا ومنطقة تجارية ومرسى سياحيا ومولا تجاريا ، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة لاستثمار الميزات النسبية والتنافسية المتوافرة بالمحافظة.









وأشار المحافظ إلى أن مشروع الكورنيش الشرقي يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع بعض الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة التي طافت ربوع مصر،حيث سيكون مشروع الكورنيش نقطة هامة من النقاط التي يمر بها مسار رحلة العائلة المقدسة.









وعقب الاجتماع اصطحب المحافظ مسؤولي معهد البحوث لزيارة المنطقة المزمع إقامة المشروع بها شرق النيل ، حيث تم تفقد كل المساحات المستهدفة ، والأهمية الإستراتيجية للمشروع من كافة النواحي.









يذكر أن منطقة شرق النيل ببني سويف تضم العديد من المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة الهامة وعلي رأسها فرع جامعة بني سويف وجامعة النهضة والمنطقة الصناعية الكبري ببياض العرب ، وكذلك المدارس الحكومية والخاصة والدولية وجهاز مدينة بني سويف الجديدة .



