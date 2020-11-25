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توك شو

محلل: اختيارات بايدن لفريقه الرئاسى متوقعًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:22 م
جون بايدن
جون بايدن
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عادل نصار
قال المحلل السياسي من واشنطن كاتو سعد الله، أن اختيارات جون بايدن كانت متوقعة، مضيفا أن بايدن يريد أن يقوم بنفس السياسة التي انتهجها عندما كان نائب رئيس أمريكا في عهد أوباما.


وأوضح خلال لقائه قناة الغد، أن الاختيارات لإدارة بايدن ليست من الوجوه الجديدة لكنهم عملوا في إدارة ترامب وينتهجون نفس أفكار أوباما.


وأشار المحلل السياسي من واشنطن كاتو سعد الله، إلى أن هناك تفاهم بين وزير الخارجية الأمريكي الجديد وبايدن واضح ولن يحدث خلافا بينهما.

ورفض جو بايدن الأحاديث المتداولة بأن عهده سيكون امتدادا لعهد أوباما حيث قال باين إن ولايته الرئاسية لن تكون بمثابة “ولاية ثالثة” للرئيس السابق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له.

وقال بايدن في تصريح لقناة "إن بي سي" الأمريكية إن "هذه ليست ولاية أوباما الثالثة… لأننا أمام عالم مختلف تماما عما كان في عهد أوباما وبايدن".

وأضاف أن "الرئيس ترامب غيّر المشهد"، وأن الوضع كان عبارة عن "أمريكا لوحدها" وليس "أمريكا أولا" خلال فترة رئاسة ترامب.

وأولى الأسماء التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن والذي  خدم في عهد باراك أوباما.

وفي تصريحات له عقب الإعلان عن توليه المنصب قال بلينكن “لا يمكننا بمفردنا أن نعالج مشكلات العالم، علينا أن نعمل مع الدول الأخرى”.

وقالت السفيرة الأميركية المقبلة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد "النهج المتعدد الأطراف عاد والدبلوماسية عادت".


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