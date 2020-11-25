لمواجهة كورونا.. نائب محافظ بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف المستشفى الجامعي،لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة،خاصة في ظل توقعات بظهور موجة جديدة من فيروس كورونا.





حيث رافقه الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى،الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي،ومسئولو إدارات التموين الطب و الصيدلة بمديرية الصحة وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.





وتفقد نائب المحافظ عددًا من الأقسام والمنشآت بالمستشفى والتي شملت أقسام:الاستقبال والطوارئ،الغسيل الكلوي والتغذية ،حيث تابع انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بتلك الأقسام،فضلًا عن تفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها لرفع كفاءة المستشفى وتحسين مستوى الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة بها.





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كما عقد"الدكتور سلامة" اجتماعا بحضور الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب وإدارة المستشفى،حيث تمت مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بمنظومة العمل داخل المستشفى وانتظام تقديم الخدمات بها،وآلية التنسيق بين أجهزة المحافظة والجامعة ضمن خطة المحافظة الشاملة لمجابهة أية أزمات محتملة خاصة فيما يتعلق باستعدادات مواجهة فيروس كورونا ، والتي تشمل عدة محاور مثل:مراجعة الأرصدة المتوافرة بكافة مستشفيات المحافظة"على اختلاف أنواعها وتبعيتها"من المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من الوزارة سواء"لحالات الإصابة أو الأطقم الطبية"،والتأكد من توافر مخزون ورصيد كافي من تلك المستلزمات وغيرها من الإجراءات.





حيث أشار نائب المحافظ إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم"،بالتنسيق بين كافة عناصر المنظومة الصحية ،والتكامل بين كافة المؤسسات التنفيذية والجهات والرسمية، للعمل وفق خطة ورؤية موحدة ومدروسة للتعامل الفعال لمجابهة أية أزمات محتملة ،خاصة في القطاع الطبي من خلال التنسيق والتكامل بين المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وغيرها من المنشآت الطبية القاعدية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات التعليمية الجامعية التي تتبع وزارة التعليم العالي ، وذلك بهدف توحيد الجهود والاصطفاف والعمل بروح الفريق الواحد لعبور أية أزمات بنجاح .





كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل – المركز القومي لبحوث المياه ، وفي حضور اللواء هشام شادي ، والأستاذة شرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة،المهندس محمود سرحان ، والمهندس إسلام حسانين – المكتب الفني ، حيث تم استعراض مشروع إنشاء كورنيش على النيل من الناحية الشرقية التي تسعى المحافظة لتنفيذه ضمن الخطوات العملية لتحقيق نقلة نوعية في المجال التنموي والسياحي .



