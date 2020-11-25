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فن

أحمد مجدي يوضح تفاصيل فيلم 2 طلعت حرب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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عمر صبحي

كشف الفنان أحمد مجدي تفاصيل فيلم "2 طلعت حرب" من خلال لقائه في برنامج "the insider arbia".


وقال أحمد مجدي من خلال اللقاء: "والله هو فيلم 2 طلعت حرب يعتبر خلص بس لسة مش عارف هينزل في مهرجانات الأول ولا هينزل في السينمات علي طول، هو الفيلم جريء وقوي وفي نفس الوقت بسيط.


تحدث الفنان أحمد مجدي عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في العرض الذي أقيم أمس لصناع العمل بأحد المولات الشهيرة.


وكشف أحمد مجدي لكاميرا "صدى البلد"، أسرار الجزء الثاني من المسلسل، وكيفية التعامل مع فيروس كورونا، وحكايته مع السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة، وجديده الفني المقبل.


مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة كل من رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندى.


وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.


مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.


الآنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم.

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