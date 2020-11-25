قضت 3 أيام دون وجبة واحدة .. قصة أم بريطانية تعيل أطفالها الثمانية

قضاء ثلاثة أيام دون وجبة واحدة بعد أن اضطرت إلى دفع 62 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على صنبور مياه مثبت. تكافح أم عشرينة لإعالة أطفالها الثمانية وسط ظروف مادية صعبة أجبرتها مؤخرًا على





ووفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية شعرت ريبيكا ستيوارت، 28 عامًا، من منطقة ميدلسبره، شمال مدينة يورك الإنجليزية، بالحسرة لعدم استطاعتها دفع 5 جنيهات استرلينية لإرسال ابنتها في رحلة مدرسية جديدة.





فقدت ستيوارت ثلاثة أرطال من وزنها لاضطرارها إلى الحد من وجباتها الغذائية لإطعام أطفالها الثمانية، كما أنها لن تكون قادرة على تحمل تكاليف عيد ميلاد ابنتها الصغري الذي تعودت على إقامته كل عام.





تقول الأم: " وقف قرض الموازنة التابع للحكومة نتيجة فيروس كورونا المستجد، كما أن محلات البيتزا التي كنت أكسب بالعمل فيها المال توقفت بسبب ظروف الوباء المستجد".





وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، تحاول الأم البريطانية أن تظل إيجابية أمام أبنائها، معلقةً: " نبتسم ونضحك كثيرًا في المنزل، لكن هناك أيام أعاني فيها حقًا، وبغض النظر عن مدى صعوبة الادخار والاقتراض والخروج بدون مال، فليس لدي خيار الانهيار والاستسلام للقلق والاكتئاب".



وتابعت الأم: "متأكدة من أن بناتي يعرفن أنهن محبوبات، وأنهن يمثلن كل شيء في هذا العالم بالنسبة لي، وأنا أعلم أن هذا يستحق أكثر من بضع هدايا إضافية في عيد الميلاد، تعلمن أنه سيكون شهرًا صعبًا، حتى قبل عيد الميلاد، وكذلك أبنائي".

في الآونة الأخيرة، انكسرت حنفية مطبخها، ولم تحصل على استجابة من مالك الشقة الخاص، فاضطرت لشراء واحدة جديدة مقابل 22 جنيهًا إسترلينيًا من متجر أجهزة محلي، إضافة إلى دفع 40 جنيهًا إسترلينيًا للسباك لتركيبه.

وجب على الأم العشرينية استرداد الأموال بطريقة ما، لذلك لمدة ثلاثة أيام لم تأكل وجبة واحدة، معلقةً: "بالكاد لم يتبق أي شيء للطعام في ذلك الأسبوع ، حوالي 15 جنيهًا إسترلينيًا، وهو مبلغ لا يكفي لعائلة مكونة من أربعة أفراد".

اضطرت ربيكا ذات مرة إلى المشي لمسافة 5 أميال للوصول إلى أقرب مكان للحصول على الزي المدرسي لأحد أبنائها، كما أجبرت من حين لآخر على استخدام بنك الطعام المحلي، وكانت آخر مرة في يناير.

تعيش الأم بمفردها مع أطفالها الثمانية بيثاني ، 18 عامًا ، إيمي ، 13 عامًا ، كودي ، 11 عامًا ، بول ، 10 أعوام ، تارا ، سبعة ، رومان ، ستة ، لوكاس ، ثلاثة ، وجيروم ، اثنان، ولا يعمل زوجها، إضافة إلى عدم تحمله أي مسؤولية تجاه أطفاله.



ارتفع فقر الأطفال بشكل حاد في الشمال الشرقي لمدينة يورك، وأجزاء من ميدلاندز خلال السنوات الأربع الماضية ، وفقًا لبحث جديد أجرته جامعة لوبورو ومنظمة إنهاء فقر الطفل، كما شهدت منطقتي ميدلسبره وأجزاء من تينيسايد ارتفاعًا في معدلات فقر الأطفال بأكثر من 10٪ منذ 2014/2015.







