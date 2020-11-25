لماذا يجب القضاء على العنف ضد المرأة

يُعد العنف ضد النساء والفتيات، أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم ولا يزال إلى حد كبير دون الإبلاغ عنه بسبب الإفلات من العقاب والصمت والوصم والعار الذي يحيط به.





بشكل عام ، يتجلى في أشكال جسدية وجنسية ونفسية - بحسب منظمة الصحة العالمية - تشمل:





عنف العشير (الضرب ، الإيذاء النفسي ، الاغتصاب الزوجي ، قتل الإناث) ؛ العنف والتحرش الجنسي (الاغتصاب ، الأفعال الجنسية القسرية ، المقدمات الجنسية غير المرغوب فيها ، الاعتداء الجنسي على الأطفال ، الزواج القسري ، التحرش في الشوارع ، المطاردة ، التحرش الإلكتروني) ؛

الاتجار بالبشر (الرق ، الاستغلال الجنسي) ؛ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ و زواج الأطفال.







تؤثر العواقب السلبية على الصحة النفسية والجنسية والإنجابية للعنف ضد النساء والفتيات على النساء في جميع مراحل حياتهن. على سبيل المثال ، لا تمثل العيوب التعليمية المبكرة فقط العقبة الأساسية أمام تعميم التعليم وحق الفتيات في التعليم ؛ بعد ذلك ، يقع اللوم أيضًا على تقييد الوصول إلى التعليم العالي وحتى ترجمته إلى فرص محدودة للمرأة في سوق العمل.





في حين أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمكن أن يحدث لأي شخص في أي مكان ، فإن بعض النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص، على سبيل المثال ، الفتيات الصغيرات والنساء الأكبر سنًا ، والنساء اللاتي يعتبرن مثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية أو ثنائيي الجنس ، ومهاجرات ولاجئات ، ونساء الشعوب الأصلية والأقليات العرقية ، أو النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإعاقة ، وأولئك الذين يعيشون في الأزمات الإنسانية.





لا يزال العنف ضد المرأة يمثل عقبة أمام تحقيق المساواة والتنمية والسلام وكذلك إعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. بشكل عام ، لا يمكن الوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة - بعدم ترك أحد خلف الركب دون وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات.