قبل نهائي أفريقيا.. برلماني يوجه رسالة للإعلام الرياضي ومشجعي الأهلي والزمالك





وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية دور الإعلام الرياضي في هذا التوقيت وذلك من خلال التزام الحياد والروح الرياضية في موضوعاتهم وتعليقاتهم خاصة لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، دائمي الظهور في القنوات الفضائية ومقدمي البرامج، على أن يتم فرض عقوبات رادعة على المتعصبين والمخالفين منهم.









وأيد النائب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحالة أي مخالفات تكشفها لجان التفتيش على الأندية للنيابة، بجانب المبادرات التي أطلقها الوزير لمواجهة التعصب بين الجماهير وأبرزها "لا للتعصب".









كما أيد المبادرات التي أطلقها بعض المسئولين لدعم الروح الرياضية بين الفريقين ومنها أن يتقاسم الفريق الفائز رفع الكأس مع نظيره الخاسر بعد انتهاء المباراة في رسالة لعدم التعصب، مشيرا إلى أن التعصب الكروي لا يوجد بين اللاعبين المنافسين بل بين الجماهير التي تشجع وتهتف باسم الفريق.









ودلل وكيل لجنة الرياضة على ذلك بروح المرح والمودة التي تجمع بين اللاعبين قبل وبعد المباريات، مرجعا سبب ظهور حالات التعصب بين المشجعين إلى الحماس الزائد لدى البعض في تشجيع فرقته المفضلة.







