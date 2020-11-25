قبل نهائي أفريقيا.. برلماني يوجه رسالة للإعلام الرياضي ومشجعي الأهلي والزمالك

طالب النائب طارق السيد، وكيل لجنة الرياضة بمجلس النواب، بضرورة التزام الحياد والروح الرياضية قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، وحتى بعد انتهاء المباراة منعا لإثارة الفتنة والتعصب بين جماهير الفريقين، خاصة في ظل أهمية هذه البطولة الأفريقية وأهمية مباريات "الديربي" التي تجمع قطبي الكرة المصرية.
وأكد السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية دور الإعلام الرياضي في هذا التوقيت وذلك من خلال التزام الحياد والروح الرياضية في موضوعاتهم وتعليقاتهم خاصة لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، دائمي الظهور في القنوات الفضائية ومقدمي البرامج، على أن يتم فرض عقوبات رادعة على المتعصبين والمخالفين منهم.
وأيد النائب تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإحالة أي مخالفات تكشفها لجان التفتيش على الأندية للنيابة، بجانب المبادرات التي أطلقها الوزير لمواجهة التعصب بين الجماهير وأبرزها "لا للتعصب".
كما أيد المبادرات التي أطلقها بعض المسئولين لدعم الروح الرياضية بين الفريقين ومنها أن يتقاسم الفريق الفائز رفع الكأس مع نظيره الخاسر بعد انتهاء المباراة في رسالة لعدم التعصب، مشيرا إلى أن التعصب الكروي لا يوجد بين اللاعبين المنافسين بل بين الجماهير التي تشجع وتهتف باسم الفريق.
ودلل وكيل لجنة الرياضة على ذلك بروح المرح والمودة التي تجمع بين اللاعبين قبل وبعد المباريات، مرجعا سبب ظهور حالات التعصب بين المشجعين إلى الحماس الزائد لدى البعض في تشجيع فرقته المفضلة.
ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولي.
يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.
أما الأهلى فسيكون هذا النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى رقم 13 الذى يتأهل له.