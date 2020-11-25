ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد إضافة مليون كمامة جديدة.. 5 مواصفات جودة للكمامات المطروحة على بطاقات التموين

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب وزارة التموين مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة.

ويستعرض صدى البلد مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين كالتالي:

1- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس

2- طاردة للسوائل والرذاذ

3- معالجة من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات

4- لا تسبب حساسية للبشرة

5- قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة

وأوضحت وزارة التموين في بيان صحفي أن المواصفات تضمت ضرورة تدوين مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الإستخدام ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.


وأكد المصيلحي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من ٦٤ مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

مناشدًا في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

ياتي ذلك إنطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة بإتاحة حصص أكبر من الكمامات على البطاقة التموينية اثناء كلمته للشعب بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد واستكمالًا لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية.

وتتمنى وزارة التموين والتجارة الداخلية السلامة والصحة لجموع الشعب المصري العظيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي 10 شائعات .. لا صحة لتخفيض رواتب الموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية ..ثبات ضريبة الدخل على المواطنين .. حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة .. ولا بيع للمقرات القديمة للوزارات لجهات أجنبية

لضمان توفيرها بالأسواق.. التموين تواصل إنتاج وتوزيع المطهرات والكمامات للوقاية من كورونا

التموين: توافر المطهرات والكمامات بالمنافذ التابعة للوقاية من كورونا

تزامنا مع الموجة الثانية.. التموين تواصل إنتاج وتوزيع المطهرات والكمامات للوقاية من كورونا

التموين تواصل طرح منتجات الوقاية من فيروس كورونا.. تفاصيل

التموين تواصل طرح الكمامات والمطهرات بالمنافذ التابعة

ترشيحاتنا

5 عناصر من رابطة التراس.. كشف ملابسات صورة خادشة للحياء على الفيسبوك

كهربا ينتظم في معسكر الأهلي خلال ساعات

أول تعليق من أمير الكويت بعد دفن أحد ضحايا الغزو العراقي

الغضبان يكشف سبب اختياره كأفضل محافظ عربي في مسابقة التميز الحكومي

موسيماني يعمل على تطفيش بادجي بسبب أحمد ياسر ريان

2000 دعوة لحضور نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجال المرور يواجهون الأمطار وسوء الأحوال الجوية

أحذر.. 6 أنواع من الأطعمة لا يجب تسخينها في الميكروويف

بعد التحذير من خطورته.. كل ما تريده عن مرس الوباء القادم