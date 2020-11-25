إقامة حديقة متنفس للأهالي.. انعقاد المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر.. صور

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الأربعاء جلسة المجلس التنفيذى رقم 8 لسنة 2020 بحضور كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.





وتناولت الجلسة عدة موضوعات جاء على رأسها تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية أعتبارًا من أول ديسمبر المقبل.





ووافق أعضاء المجلس على الطلب المقدم من مركز ومدينة الطود بخصوص تخصيص مساحة 665 م بحوض عدوة لبيب نمرة 54 داخل الزمام بالقطعة رقم 48 لإنشاء موقف للسيارات الأجرة و ذلك لتحقيق الأنتظام بحركة المرور بهذه المنطقة ومنع الوقوف العشوائي من قبل السائقين ، كما تم الموافقة على الطلب المقدم من إدارة المشروعات بالمحافظة لأستغلال أرض بمساحة 6566 مترا بشارع معبد الكرنك لتنفيذ حديقة وتمهيدها كمتنفس لأهالي الأقصر .





واستعرض الدكتور طاهر إسماعيل أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر الوضع العالمى والمحلى لمستجدات فيروس كورونا المستجد فى الموجة الثانية مؤكدًا على خطاب فخامة رئيس الجمهورية فى ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للتصدي لفيروس كورونا لضمان مرور الموجة الثانية بأقل عدد من الاصابات .





واختتمت جلسة المجلس التنفيذى بالموافقة على إطلاق أسماء الاقصر 1 ، الاقصر 2 على العبارات النهرية الجديدة والتى تنفذ من قبل شركة القناة للترسانة النيلية .





كما أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الموافقة على صرف السيب النهائى لعدد 6 محطات معالجة فى نطاق المحافظة كانت متوقفة كما تم اعتماد التمويل اللازم لإنهاء أعمال صرف السيب النهائى لمحطة صرف صحى إسنا و اعمال توسعات محطة صرف صحي الحبيل الأمر الذي سيشكل فارقا جوهريا فى جودة خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين .