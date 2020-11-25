إنتي مؤثرة.. مبادرة لتوعية السيدات في الأقصر ..شاهد

قامت وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، بإطلاق مبادرة "إنتي مؤثرة" والتي تستهدف توعية السيدات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.





وقالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة نورا أحمد عثمان، أن المبادرة تهدف إلى توعية المرأة بقرى مبادرة حياة كريمة، حيث تم تقديم ندوات توعوية عن التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية التدريبات الحرفية للسيدات سواء المعيلات أو الراغبات في تحقيق زيادة دخل الأسرة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، والتمكين الثقافي والفكري ومحو أمية السيدات غير المتعلمات، إلى جانب التوعية الصحية بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة ومن بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم توفير عدد من فرص العمل للشباب بقرى حياة كريمة عن طريق إحدى الشركات الخاصة.





وأشارت عثمان، إلى أن المبادرة شملت قرى النجوع قبلي وتوماس الوسطى وكومير بمركز ومدينة إسنا وقرية القبلي قامولا بمركز ومدينة القرنة، وذلك بالتنسيق مع رئيس وحدة حياة كريمة المهندس أسعد مصطفى، ومسئول الصحة ومسئول التضامن بكل قرية، ومديري وحدات تكافؤ الفرص بكل قرية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القروية بكل قرية، تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.