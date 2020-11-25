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فن

بيومي فؤاد يتعافى من فيروس كورونا.. التفاصيل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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عمر صبحي
أصيب الفنان بيومي فؤاد بفيروس "كورونا" المستجد" بعد عودته من مهرجان "شرم الشيخ" الدولي للمسرح الشبابي،الذي اقيم الاسبوع الماضي.

وأكد الفنان بيومي فؤاد  لـ "et بالعربي على تعافيه من فيروس "كورونا"، قائلا:"انه خضع لمسحتين الاولي كانت ايجابية والثانية تحولت الي سلبية، وأصبح بصحة جيدة.

نشرت شركة "سينرجي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك الإعلان التشويقي للفيلم الكوميدي "عفريت ترانزيت". 

ويبدأ عرض الفيلم في جميع دور العرض السينمائي بتاريخ 11 نوفمبر.

وتظهر في الإعلان مجموعة من أبطال الفيلم ونجوم الكوميديا تضم بيومي فؤاد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

يذكر ان اخر اعمال بيومي فؤاد فيلم "الكويسين"و تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزى فى منزل عائلة "الكويسين".

ويقرر اختراق صفوف هذه العائلة من خلال انتحال شخصية ابنهم مظهر المفقود منذ سنوات طويلة، لكن هذه المهمة تواجه الكثير من الصعوبات رغم نجاحها فى البداية
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