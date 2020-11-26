بعد مقترح إنشاء فصول ذكية متنقلة.. برلمانيون: الكثافة الطلابية مشكلة عجزت الدولة عن حلها.. وكورونا جاءت لنعيد النظر بشأنها

ماجدة نصر: الفصول الذكية المتنقلة ستسهم في حل مشكلة التكدس والكثافات الطلابية

حسين عشماوي: ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة

إيفلين متى: مقترح تطبيق فصول ذكية متنقلة سيكون بمثابة إضافة جديدة للطالب









فى ظل الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها وما تحتمه علينا جائحة كورونا، وعودة الدراسة فى وضع استثنائي وحضور الطلاب لفترات محدودة فى ظل إطار تعليمي تربوي يتطلب من المدرسين والطلاب وكذا الإداريين التأقلم مع فيروس كورونا، والحرص على التباعد الإجتماعي وعدم التكدس.





الأمر الذي دفع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ببحث عددٍ من المقترحات من ضمنها استغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بهذا القرار، مشيرين إلى أهميته فى حل مشكلة التكدس والكثافة الطلابية ، وضمان سير العملية التعليمية بطريقة آمنة وفعالة.





وحول الأمر ، أشادت النائبة، ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بجهود رئيس مجلس الوزراء وحرصهِ علي سير العملية التعليمية بطريقة أكثر أمانًا، وقالت إنه من البداية كانت هناك كثافات طلابية عالية لكن تم حلها في فترة جائحة كورونا من خلال الحضور إلا لفترات محدودة وتقسيم عملية الحضور بين الطلاب علي أيام متفاوتة، لكن المشكلة تحديدًا تكمن في فئة المرحلة الابتدائية والحضانة والتي تستلزم منهم الحضور الفعلي لمدة أطول.





وأشارت عضو لجنة التعليم فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" إلي أن استغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية ومتنقلة أمر جيد له مزايا عدة أهمها: توفير العديد من الأماكن لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن، الحفاظ علي التباعد الاجتماعي والإبقاء علي مسافات معينة بين الطلاب، إضافةً إلي حل مشكلة التكدس والكثافة الطلابية، فهناك الكثير من الكثافات الطلابية العالية بالمدارس و التي لا يمكننا التغلب عليها ببساطة، وهذا بدوره سيسهم في حل هذه المشكلة.





وأعربت عضو لجنة التعليم عن تمنيها استغلال كل الأماكن التي يتوافر بها فصول لخدمة العملية التعليمية على وجه السرعة، مشيرة إلي أنه لو تم الإنتهاء من تجهيزات الفصول المتنقلة بشكل سريع سيكون وجه الإستفادة منها أكبر خاصة بعد انتهاء جائحة كورونا

، وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل أفضل والحفاظ علي الطلاب وتوفير المناخ التعليمي الجيد لهم.





فيما قال النائب، حسين عشماوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن مشروع استغلال ساحات الشباب فى وضع فصول ذكية متنقلة يعد بمثابة نقلة نوعية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، خاصة أنه في الوقت الحالي نجد أن مراكز الشباب حريصة كل الحرص في كل ما يعود بالنفع علي الشعب المصري و اهتمامها بإخراج جيل تربوي مثقف ورياضي فى ظل بيئة تتوافر فيها كل مقومات النجاح والإبداع.





وأشار " عشماوي " في تصريحات خاصة ل" صدى البلد " إلي أن المرحلة التعليمية فى وقتنا الحالي تمر وبظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا والتي تحتم علينا ضرورة التكاتف والسعي في توفير أماكن لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب فى ظل جائحة كورونا ، ونسعي جاهدين لاستغلال أكبر قدر ممكن من ساحات مراكز الشباب في جعلها فصول متنقلة و التي بدورها ستسهم حتمًا فى تحقيق التنمية المستدامة للطفل في المقام الأول فى ظل توفير الجو المناسب لهم.





وتابع:" عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه" بعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التربية والتعليم و وزارة الشباب ، من شأنه أن يوفر لنا مساحة كافية لمراعاة الأطفال خصوصا من سن ٤ _ ٦ سنوات وما فوق ، و الحفاظ علي النشء علميًا ، ثقافيًا ، و رياضيًا"





وفى السياق ذاتهِ عبرت النائبة، إيفلين متى عضو مجلس النواب، عن استحسانها بشأن الإهتمام بالعملية التعليمية والمضي قدمًا نحو رفعة شأنها، خاصة فى ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع بشأن جائحة كورونا، مشيرة إلي أن وزارة الشباب والرياضة تشارك دومًا في كل ما هو مفيد لصالح الشعب والشباب المصري.





وأشارت " متى " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " إلي أن مقترح تطبيق فصول ذكية متنقلة من خلال المشاركة مع مراكز الشباب ستكون بمثابة عامل إضافة للطالب ولكن لابد أن يتم ذلك تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، إذا أن هذه الساحات لن تقتصر علي النشاط الرياضي فقط بل أيضًا على متابعة المنهج التعليمي للطلاب بشكل جيد خصوصًا فى ظل هذه جائحة كورونا، والتي ستساعد علي توفير الخدمة التعليمية والتربوية معًا لهذه الفئة من الأطفال دون حدوث أي خلل.





وتابعت: " أنه هناك إيمان عام من الحكومة بأن التعليم هو مدخل بناء الإنسان وهو مدخل التنمية لذا لابد من الإهتمام به منذ الصغر، فمن باب أولى الإهتمام بهذه الفئة و تقديم الدعم الكافي لها، وبذل الجهود لتوفير الأماكن المناسبة لتلقي العملية التعليمية ، والتي بدورها ستسهم في سد عجز هذه الفصول على مستوى الجمهورية".



