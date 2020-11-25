اختيارك.. ندوة لخريجي الأزهر ببورسعيد بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومركز النيل للإعلام

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببورسعيد، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببورسعيد، وصندوق مكافة الإدمان وعلاجه، ندوة تثقيفية توعوية مشتركة، بعنوان "اختيارك"؛ لتوضيح مدى خطورة الشائعات والإدمان للطالبات.









حاضَرَ بالندوة الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببورسعيد، وسماح حامد مدير مركز النيل للإعلام، وعمر غنيم، منسق ومشرف البرامج الوقائية بصندوق مكافة الإدمان.









وفي كلمته أشاد الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان بالتعاون المثمر بين المؤسسات المشاركة في الندوة بما يسهم في رفع درجة الوعي والثقافة لدى المجتمع، خاصة فئة الشباب.









وعن خطورة الشائعات أكد رئيس الفرع أن الشائعات من أخطر المشكلات المنتشرة لدى مختلف أطياف الشعب المصري؛ لما تحمله من معلومات وبيانات خاطئة ومضللة تستخدمها وتبثها جماعات التطرف والضلال لاستغلالها في زعزعة السلم المجتمعي، مستخدمين أدوات التكنولوجيا المختلفة، ومن أهمها: مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة والخاطئة، ما يجعل المجتمع وخاصة الشباب مشحونين بطاقات سلبية نتيجة تداولهم تلك الأخبار.









كما طالب "اللبان" الطالبات وكافة أطياف المجتمع خاصة الشباب بتحري الدقة قبل تداول أي أخبار، والتأكد من صحتها، مستشهدًا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات : 6]، مُشيرًا إلى أن الله كرم الإنسان وأعطاه العقل؛ ليميز الصحيح من الخطأ، فالمرء مقيد من لسانه فإن تكلم عُرف، مشددًا على أن الكلمة لها شأن عظيم الأثر، فإما أن ترفع صاحبها درجة، وإما أن تهوي به في النار.









وأكدت سماح حامد، مديرة مركز النيل للإعلام على ضرورة توعية الشباب بمخاطر الإدمان، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات، التي من هدفها هدم المجتمع والقضاء على عاداته وقيمه ومبادئه.









وفي كلمته أكد عمر غنيم، ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الإدمان لم يعد يهدد فئة الرجال فقط، وأن الإحصائيات الرسمية أثبتت أن عدد السيدات المدمنات أصبح مقاربا لعدد الرجال، مؤكدًا على أن المراكز التأهيلية التابعة للصندوق تغطي كافة أنحاء الجمهورية.









وأوضح أن السبب في الإدمان يعود إلى المشكلات النفسية التي يعاني منها الفرد، بالإضافة إلى أصدقاء السوء، والتفكك الأسري، مشيرًا إلى أن الدخول في دائرة الإدمان سهل للغاية، في حين أن التعافي والخروج من هذه الدائرة المدمرة يحتاج إلى إرادة وعزيمة وإصرار من الشخص المبتلى، وذلك ما يقوم بتوفيره الصندوق عبر فريق متخصص وبرامج تأهيلية تُناسب كافة الفئات والأعمار في مختلف المحافظات.







