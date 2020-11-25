ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نصر سالم: مصر تمتلك ردعا استراتيجيا لكل من يفكر في تهديد مصالحها بالداخل والخارج

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:39 م
اللواء دكتور نصر
اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق
Advertisements
البهي عمرو
قال اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي على القوى فى المحيط الإقليمي، والمناورات التى تتم؛ تعتبر رسالة رادعة لأي جهة تفكر فى أى شئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر لديها ردع استراتيجى لأي شخص يفكر فى تهديد أى مصلحة حيوية لها سواء فى الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن العناصر التى تنضم للقوات المسلحة لابد أن تكون متفوقة علميًا و جسديًا، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة الذين يتولون الدفاع عن الوطن يتم إعدادهم على أعلى مستوي، أن الأوان لبناء القوة العربية المشتركة للتصدي لأعدائنا.

وشهــد الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة وعدد من رؤساء أركان القوات المسلحة للدول العربية المشاركة بالتدريب المشترك " سيف العرب" المرحلة الــرئيسية للتدريب ، والذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكلًا من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

بدأت المرحلة بتقديم شرح تفصيلى للفكرة التى بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة المشروع ثم تم تنفيذ مشروع تكتيكى بالرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الجوية .

وقد ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على المناورة من خلال العمل المشترك بين القوات العربية فى تعاون كامل لتحقيق المهام المخططة فى التوقيت المحدد.

وانتهت المرحلة بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام كافة الدول المشاركة أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية .

وألقى الفريق محمد فريد كلمة أشاد فيها بمستوي التنسيق والتعاون بين القوات العربية المشاركة ، معربًا عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويؤكد القدرة على مواجة كافة العدائيات والتحديات التى تواجه أمتنا العربية .

وأشار إلى أن تدريب "سيف العرب" يستهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة، وأن الهدف الأساسى للتدريب هو الجاهزية والإستعداد الدائم للحفاظ على الإستقرار فى المنطقة العربية .

كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة الوفود المشاركة .

وكان الفريق محمد فريد قد حضر إحدى مراحل المناورة والتى تضمنت تنفيذ القوات المشاركة عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وإعادة الحياة لطبيعتها داخل القرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبرية والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة .

تزامن ذلك مع تنفيذ القوات البحرية للدول المشاركة عدد من الأنشطة التدريبية شملت الإغارة على هدف ساحلى منعزل ومهاجمة وحدة بحرية بواسطة عناصر الضفادع البشرية .

وفي سياق متصل عقد الفريق محمد فريد لقاءات ثنائية مع رؤساء أركان القوات المسلحة للدولة المشاركة على هامش مشاركتهم في المرحلة الرئيسية للتدريب ، وتناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة ودعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

 حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة من الدول المشاركة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الإعلاميين .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الأركان يشهد المناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية العسكرية

رئيس الأركان يشهد المناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية العسكرية .. الفريق محمد فريد: عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية لا تعرف المستحيل

الجيش في أسبوع.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة.. "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية .. وقائد القوات الجوية: نمتلك أحدث الطائرات التي يمكنها الوصول لأبعد مدى لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومى

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة ردع 2020 بالمنطقة المركزية العسكرية: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كل التخصصات

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "ردع - 2020" بالمنطقة المركزية

ترشيحاتنا

سلبية مسحة مدحت عبد الهادي وشفاؤه من فيروس كورونا

الأولوية لكبار السن.. نداء عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا

أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي للخضوع للعزل المنزلي بعد تأكد إصابته بكورونا

شاهد.. أحدث الأسلحة المصرية والعربية تظهر في التدريب العسكري سيف العرب

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي لسكان منطقة جازان بسبب استمرار هطول الأمطار

أول تعليق من أمير الكويت بعد دفن أحد ضحايا الغزو العراقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. إطلالة جريئة لـ ريهام أيمن على إنستجرام

بالأصفر الجريء.. منة فضالي تثير الجدل بفستان كشف عن رشاقتها

فطريات الأظافر.. تعرف على الأعراض والوقاية والعلاج