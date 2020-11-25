نصر سالم: مصر تمتلك ردعا استراتيجيا لكل من يفكر في تهديد مصالحها بالداخل والخارج

قال اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن القوات المسلحة فرضت التوازن الاستراتيجي على القوى فى المحيط الإقليمي، والمناورات التى تتم؛ تعتبر رسالة رادعة لأي جهة تفكر فى أى شئ.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر لديها ردع استراتيجى لأي شخص يفكر فى تهديد أى مصلحة حيوية لها سواء فى الداخل أو الخارج.





وأشار إلى أن العناصر التى تنضم للقوات المسلحة لابد أن تكون متفوقة علميًا و جسديًا، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة الذين يتولون الدفاع عن الوطن يتم إعدادهم على أعلى مستوي، أن الأوان لبناء القوة العربية المشتركة للتصدي لأعدائنا.



