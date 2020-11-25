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رياضة

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي لـ CAF بسبب دعوات نهائي دوري الأبطال

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:53 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي ملك موسي
تقدم نادى الزمالك باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اعتراضا على ما اسماه مهزلة توزيع دعوات لقاء القمة أمام الأهلي المقرر بعد غد الجمعة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة الدولى. 


وجه الزمالك انتقادات حادة ورفضا تاما بانفراد أحمد الشيخ المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بالحصول على ألفي دعوة وهى الحصة التى خصصها الأمن لناديي الأهلي والزمالك بواقع ألف دعوة لكل ناد.


حيث فوجئ مجلس الإدارة بتخصيص ٣٠ دعوة فقط بينما حصل اتحاد الكرة على ٢٥٠ دعوة عن طريق محمد فضل عضو مجلس الجبلاية والذي ليست له أي علاقة بتنظيم المباراة. 

وتساءل مسئولو الزمالك عن مصير الدعوات التى ستكون بحوزه المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وعلى من سيتم توزيعها ومدي معرفة هوية المشجع التي سيحصل عليها؟.

وطالب الكاف بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة.
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