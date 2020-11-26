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برلمان

أهمها زيادة الصادرات.. برلمانية توضح فوائد مشروع الربط البري بين مصر والسودان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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القسم السياسي

أشادت النائبة أمنة نصير عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بمجهودات الرئيس السيسي داخل القارة الإفريقية وسعيه الدائم حول إقامة علاقة وطيدة مع هذه الدول في إطار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وإدارة قطاعات الدولة بطريقة مثلي تهدف إلي الإرتقاء والنهضة لحياة المواطنين.

أضافت "نصير" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تعاون مع مصر مع السودان في إنشاء طريق الربط البري (كيب تاون) سيجني ثمار إقتصادية وإستثمارية ضخمة من شأنها إفساح المجال التجاري و زيادة فرص التصدير،فالدولة تحتاج إلي الدخول بأسواق تجارية لضخ إنتاجها الوفير، فضلا عن إستقطاب الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.

كما أشارت النائبة،إلي أن الدولة تضع تطوير منظومة النقل علي عاتقها بإعتبارها الذراع الإقتصادي الأول والداعم الإساسي لمشروعات  التنمية والإستثمار،كما حظي النقل النهري أهمية كبري بالأونة الأخيرة لإمتلاكه القدرة علي نقل أوزان وأعداد عالية من المنقولات،و رخيص التكلفة مقارنة بالوسائل الأخري وأقلهم تأثيرا سلبيا علي البيئة،إضافة إلي الإستهلاك في الوقود و توفير الإمكانيات المحلية للتصنيع النهري.

وتابعت النائبة حديثها،قائلة: مصر وحدها قوة وتقاربها مع الدول الإفريقية يزيد من حدة قوتها وهذا التقارب سيفرز إنجازات كبري علي المدي القريب بمختلف جوانب التعاون .

جاء ذلك بعد ان ترأس الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل المصري و المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني   أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة وأعضاء مجلس الادارة .

تناول الاجتماع سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية  حيث تم التأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلي 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب – بضائع ) بدلا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجيًا  و ان تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل  في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة  الى 50 مليون دولار ، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري على ان تتم أعمال تطوير الميناء على ثلاثة مراحل تتم على التوازى فى وقت واحد .

 تشمل الدراسات الاوليه لانشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر  واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقى الدول الافريقيه وخاصة الحبيسه تمهيدا للطرح على المستثمرين بالاضافة الى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard كما تم التأكيد على   دعم الدولتين لكافة انواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة  وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط . بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.
 
وأكد وزير النقل المصري أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة  التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل، فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية، مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية.

ومن جانبه أكد المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني  أن  هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

وفي السياق ذاته عقد وزيرا النقل المصري والسوداني اجتماعًا  لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد وخاصة بعد  توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك   فى مجال الربط السككى، والتى  تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية،.

كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية. 

وأكد الوزير  أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقى، وفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة. 

و فى مجال النقل البحرى أكد وزير النقل على أن مصر ستوفر كافة إمكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية، سواء فى الأكاديمية العربية أو فى الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية  .
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