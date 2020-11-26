أهمها زيادة الصادرات.. برلمانية توضح فوائد مشروع الربط البري بين مصر والسودان





أشادت النائبة أمنة نصير عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بمجهودات الرئيس السيسي داخل القارة الإفريقية وسعيه الدائم حول إقامة علاقة وطيدة مع هذه الدول في إطار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وإدارة قطاعات الدولة بطريقة مثلي تهدف إلي الإرتقاء والنهضة لحياة المواطنين.





أضافت "نصير" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تعاون مع مصر مع السودان في إنشاء طريق الربط البري (كيب تاون) سيجني ثمار إقتصادية وإستثمارية ضخمة من شأنها إفساح المجال التجاري و زيادة فرص التصدير،فالدولة تحتاج إلي الدخول بأسواق تجارية لضخ إنتاجها الوفير، فضلا عن إستقطاب الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.





كما أشارت النائبة،إلي أن الدولة تضع تطوير منظومة النقل علي عاتقها بإعتبارها الذراع الإقتصادي الأول والداعم الإساسي لمشروعات التنمية والإستثمار،كما حظي النقل النهري أهمية كبري بالأونة الأخيرة لإمتلاكه القدرة علي نقل أوزان وأعداد عالية من المنقولات،و رخيص التكلفة مقارنة بالوسائل الأخري وأقلهم تأثيرا سلبيا علي البيئة،إضافة إلي الإستهلاك في الوقود و توفير الإمكانيات المحلية للتصنيع النهري.





وتابعت النائبة حديثها،قائلة: مصر وحدها قوة وتقاربها مع الدول الإفريقية يزيد من حدة قوتها وهذا التقارب سيفرز إنجازات كبري علي المدي القريب بمختلف جوانب التعاون .



