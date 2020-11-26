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محافظات

إدراج 36 طريقا في خطة الرصف بتكلفة 66 مليون جنيه بالمنيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:52 ص
رصف الطرق
رصف الطرق
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه سيتم  البدء في أعمال تنفيذ رصف طريق سكة تلة بحي غرب المدينة، والمدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، وذلك ضمن 36 طريقا تم ادراجها في الرصف بإجمالي تكلفة 66 مليون جنيه.


وأضاف أن هذا يأتي في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة. 


وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ اعمال تمهيد طريق سكة تلة للبدء في اعمال الرصف، كما يجري العمل في بعض الشوارع المستهدفة كشارع عدنان المالكي وشارع الحمام وعدد من الشوارع داخل المدينة، وبالتزامن مع تنفيذ اعمال الرصف بعدد من الطرق الموجودة بمركز المنيا، حيث شملت اعمال الرصف قري ماقوسه وطهنشا وصفط الشرقية وبني احمد الشرقية وبني احمد الغربية وطوخ الخيل وعزبه مهنى ودمشير لتيسير الحركة المروريه وحفاظا على أرواح المواطنين. 


من جانبه اوضح العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا، انه يتم تنفيذ أعمال الرصف للطرق الرئيسية والفرعية داخل القري والمدينة، طبقًا للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق وخاصة الطرق الترابية، حتي يتم الوصول الي كافة الطرق المستهدفة، وبذلك بهدف رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.


يذكر أنه تم تخصيص 210 ملايين جنيه ضمن خطة 2020 -2021، لتنفيذ أعمال رصف بطول 105 كيلو مترات للطرق الداخلية بالمدن والقرى بجميع مراكز المحافظة.


كما كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مجموعة من الطلاب من ذوى الهمم، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بيوم الطفولة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر من كل عام.


جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، بحضور محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.


وأكد محافظ المنيا أن الدولة المصرية، حققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة لمصلحة الوطن والمواطن، فجــاءت المبادرات الرئاسية ترجمــة علــى أرض الواقــع لفكــرة العدالــة الاجتماعية ودعم بناء الإنسان المصري، وأبرزها مبادرة 100 مليون صحة، ومبــادرة الكشــف عــن 3 أمــراض لطــلاب المــدارس للكشــف عــن أمــراض الأنيميا والتقــزم والســمنة لطـلاب المـدارس ، وكذلك برنامج "تنميــة الطفولــة المبكــرة"، وهــو برنامــج موجــه للأطفال، يتـم مـن خلاله إعادة تطوير ورفع كفاءة الحضانـات علـى مسـتوى الجمهوريــة ، الى جانب الاهتمام الكبير بذوي الهمم وفتح العديد من المجالات لدمجهم في المجتمع ، وانشاء وتطوير المدارس وتزويدها بأحدث الوسائل العلمية ، لاعداد طالب قادر على مواجهة تحديات العصر الحديث.


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