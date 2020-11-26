مركز الابتكار وريادة الأعمال بـ جامعة عين شمس.. تصميم عشرات المنتجات لشركات بحثية جامعية مصرية ودولية.. ويعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة

_ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بعين شمس: المركز يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة

_ أهداف مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

_ تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة بحثية جامعية مصرية ودولية









يضم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، مجموعة كبيرة من المتخصصين الذين لهم خبرة صناعية طويلة في تصميم ونموذجية وتصنيع المنتجات الإلكترونية والميكانيكية والميكاترونية، وشارك فريق بيت التصميم في تصميم وتنفيذ عشرات المنتجات لشركات ومجموعة بحثية جامعية مصرية ودولية، كما ان مركز الابتكار بجامعة عين شمس لديه حاضنة أعمال بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية وأكاديمية البحث العلمي ووزارة التخطيط في نفس المجال.





وقال الدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار والريادة بجامعة عين شمس إن المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها حتى يصبح الخريجين ذوي كفاءة عالية جاهزين للانضمام الي سوق العمل.





وأشار إلى أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يهدف إلي تحويل تطوير التكنولوجيا والابتكار إلى عمل تجاري ناجح، بما في ذلك الموارد (الأموال، وحاضنات الاحتضان، ومراكز الفيديو)، ورأس المال البشري (الأفكار والمبدعون)، والجهات الداعمة (الأوساط الأكاديمية، ومراكز البحوث، ومراكز الامتياز)، بالإضافة إلى برامج متنوعة لرواد الأعمال والمبتكرين: iHub pre-incubator program: لتحفيز المبتكرين الشباب لتطوير أعمالهم ، عن طريق تطوير خطة أعمالهم بأفضل الطرق، ومساعدتهم على دخول السوق وتوسيع نطاق عملهم، مع تمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، كما ينظم المركز مسابقة عين شمس تبتكر ASU INNOVATES وهي مسابقة سنوية لتشجيع المبتكرين من جامعة عين شمس ، والتي تسمح بتقديم ومشاركة خبراتهم في مجال ريادة الأعمال. مع تمويل يصل إلى 50 ألف جنيه ، الي جانب دورة AIM Incubator التي تختص بتنمية الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الدعم الفني والتجاري لدعم المشاريع عن طريق المستثمرين، مع تمويل يصل إلى 200 ألف جنيه.

ويعد مركز الابتكار بجامعة عين شمس هو المركز الرسمي لبناء القدرات وريادة الأعمال في الجامعة ، والذي يعمل على تقليل الفجوة بين المجتمع الأكاديمي الجامعي والصناعة، منذ عام 2013 مركز الابتكار يقدم مجموعة متنوعة من البرامج متعددة التخصصات الغير تقليدية والتي تم تصميمها لتشجيع الشباب من الطلبة والخريجين والباحثين على الإبتكار وريادة الأعمال وتقديم سبل دعم مختلفة لتوصيل ابتكاراتهم وشركاتهم الناشئة إلى السوق بنجاح.





وتابع غنيمة يشارك ان المركز شارك في معرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث يقدم المركز عدد من المميزات لتدريب وتعليم رواد المستقبل من الطلاب الجامعيين لتهيئتهم لمجتمع يدعم التكنولوجيا وريادة الأعمال وذلك عن طريق خلق وتصميم برامج تدريب تدعم الابتكار في التعليم وتنمي مهارات ريادة الأعمال مما يساعد في اشراك طلاب الجامعات في دعم خدمات المجتمع ككل والجامعات خاصة، بهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة الى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأردف أن المركز يعمل علي إنشاء بيئة داعمة للطلاب باعتبارهم المحور الأساسي للتعليم والتدريب وذلك عن طريق المشاركة في النشاطات الطلابية المختلفة داخل وخارج الجامعة وتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال.









ونوه بأن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وكل من المهندس احمد محمد طه رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بنية كابيتال) والمهندس حسام رضا حامد العضو المنتدب لشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية وقع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ممثلة في مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية.



