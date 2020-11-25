ماذا يحدث في سيارتك إذا وضعت كمية زائدة من الزيت؟





وأكد الخبراء أن كمية الزيت الزائد قد تسبب العديد من الاعطال في مكونات المحرك ، وذلك يمكن أن يكلفك آلاف الجنيهات من نفقات التصليح.





والسبب أن ارتفاع مستوى الزيت يمنع التهوية بسبب الدوران المرتفع لمقياسه ولا يتمكن الزيت الرغوي من تزييت السيارة ، كما يمكن ايضا أن يتسبب في توقف توزيع الزيت لبقية الاجزاء ، ونتيجة لذلك سنجد ارتفاعا في درجة الحرارة وفقدان ضغط الهواء ايضا .





ولكن التصرف السليم في حالة تأكدك من أن الكمية تفوق الكمية التي تحددها الشركة المنتجة ، هو الاتجاه إلى مركز خدمة لإنزال الكمية ومراجعة مؤشر الزيت بالتابلوه ، والذي يحدد لك الكمية المطلوبة .





كما تتعرض بعض السيارات إلى انخفاض منسوب الزيت في المحرك، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على المحرك.. و في هذا السياق تعرض عليكم اليوم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض منسوب الزيت في المحرك و كيفية تفادي حدوثه .





1- عدم غلق غطاء الزيت في المحرك و غطاء الزيت مقصود به المكان الذي نقوم بتزويد زيت المحرك منه و عدم اغلاقه بإحكام يؤدي إلى تبخر الزيت خصوصا في الصيف و ارتفاع درجة الحرارة لذلك يجب التأكد من اغلاقه بإحكام .





2-عدم احكام غلق الطبة الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت القديم و المستهلك و هذا التصرف يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك، لذلك يجب احكام غلقها بعد تغيير الزيت حتي لا يحدث تسريب و يجب التنبيه علي الفني الخاص بتغيير الزيت بعدم اغلاقها بطريقة خاطئة و بإحكام شديد حتي لا يتلف مكانها و يتلف الحلزون الخاص بها .





3- تشقق المطاط الخاص ببلوف الزيت فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسريب للزيت، ويجب وقتها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.





4- جفاف كاوتش الصبابات داخل المحرك مما يسمح بخروج الزيت و احتراقه اثناء دوران المحرك.





الكثير من الأشخاص لا يهتمون بوضع كمية من زيت المحرك أكبر بقليل أو أكثر من الكمية المطلوبة لمحرك السيارة ، ولكن الخبراء المتخصصين يحذرون من خطورة هذا التصرف لما له من تأثير كبير على سلامة المحرك .