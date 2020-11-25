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سيارات

ماذا يحدث في سيارتك إذا وضعت كمية زائدة من الزيت؟

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من الأشخاص لا يهتمون بوضع كمية من زيت المحرك أكبر بقليل أو أكثر من الكمية المطلوبة لمحرك السيارة ، ولكن الخبراء المتخصصين يحذرون من خطورة هذا التصرف لما له من تأثير كبير على سلامة المحرك .


وأكد الخبراء أن كمية الزيت الزائد قد تسبب العديد من الاعطال في مكونات المحرك ، وذلك يمكن أن يكلفك آلاف الجنيهات من نفقات التصليح.


والسبب أن ارتفاع  مستوى الزيت يمنع التهوية بسبب الدوران المرتفع لمقياسه ولا يتمكن الزيت الرغوي من تزييت السيارة ، كما يمكن ايضا أن يتسبب في توقف توزيع الزيت لبقية الاجزاء ، ونتيجة لذلك سنجد ارتفاعا في درجة الحرارة وفقدان ضغط الهواء ايضا .


ولكن التصرف السليم في حالة تأكدك من أن الكمية تفوق الكمية التي تحددها الشركة المنتجة ، هو الاتجاه إلى مركز خدمة لإنزال الكمية ومراجعة مؤشر الزيت بالتابلوه ، والذي يحدد لك الكمية المطلوبة .

 
كما تتعرض بعض السيارات إلى انخفاض منسوب الزيت في المحرك، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على المحرك..  و في هذا السياق تعرض عليكم اليوم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض منسوب الزيت في المحرك و كيفية تفادي حدوثه .


1- عدم غلق غطاء الزيت في المحرك و غطاء الزيت مقصود به المكان الذي نقوم بتزويد زيت المحرك منه و عدم اغلاقه بإحكام يؤدي إلى تبخر الزيت خصوصا في الصيف و ارتفاع درجة الحرارة لذلك يجب التأكد من اغلاقه بإحكام .


2-عدم احكام غلق الطبة الموجودة أسفل المحرك الخاصة بتصريف الزيت القديم و المستهلك و هذا التصرف يؤدي إلى تسريب الزيت من أسفل المحرك، لذلك يجب احكام غلقها بعد تغيير الزيت حتي لا يحدث تسريب و يجب التنبيه علي الفني الخاص بتغيير الزيت بعدم اغلاقها بطريقة خاطئة و بإحكام شديد حتي لا يتلف مكانها و يتلف الحلزون الخاص بها .


3- تشقق المطاط الخاص ببلوف الزيت فإنه يؤدي إلى نفس المشكلة من تسريب للزيت، ويجب وقتها التوجه لمركز صيانة لإصلاح هذا العطل.


4- جفاف كاوتش الصبابات داخل المحرك مما يسمح بخروج الزيت و احتراقه اثناء دوران المحرك.

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