ساعة ونصف سيولا.. موجة الأمطار تضرب دمياط بقوة ..فيديو

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك تواصلا دائما بهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التقارير الخاصة بموجات الأمطار.





وكشف "عسل"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظة دمياط من المناطق الممطرة، وكثافة الأمطار تسبب فيها أزمات كبيرة.





وأشار إلى أن الهيئة أنشأت بلاعات الأمطار بمحافظة دمياط لاستيعاب كمية موجات السيول عن طريق نزول مياه الأمطار إلى نهر النيل أو الترع.





ولفت إلى أن محافظة دمياط شهدت موجة من السيول وسقوط الأمطار لمدة ساعة ونصف متواصلة، لافتا إلى أنه جارٍ إزالة كافة الجهود لرفع المياه.





وفى سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن المركز أصدر بيانًا، منذ أيام، عن تعرض البلاد لهذه الأمطار، موضحة حالة الجو ستكون مشابهة لليوم.





وأضافت أن هذه الموجة من الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة ولذلك على الجميع توخى الحذر، وأن ما يحدث حاليًا ليس مؤشر لـ الشتاء المقبل، وأنه خلال الـ 10 أيام المقبلة تشهد تقلبات جديدة فى الأحوال الجوية، وسيتم الإعلان عنها فى موعدها.





ولفتت إلى أن كل أسبوع هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، مؤكدا أن هناك بيانات بشكل مستمر عن الأحوال الجوية، ونرسل تحذيرات للمحافظات التى سيكون بها أمطار كثيرة.





وأشارت إلى أن الأمطار يوم الجمعة ستكون أمطار خفيفة حتى الظهر، وبعد ذلك ستنتهي، والجميع سيستمتع بمتابعة لقاء الأهلى والزمالك بـ النهائي الأفريقي.





ولفتت إلى أن الإسكندرية و دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة شهدت أمطار غزيرة.





وكلف محافظ الجيزة السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات والأسر الأولي بالرعاية.





وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.





ومن جانبها، أوضحت نائب المحافظ، أن القافلة ضمت 7 سيارات (دواجن) تشمل 40 ألفا و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة و29 ألفا و250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 ألف وجبة غذائية بالإضافة إلى 9 سيارات (مواد غذائية) تشمل 18 ألف كرتونة تحتوى كل منها على 5 ك أرز و2 ك سكر و350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و100 جرام شاى و1,5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.





كما ضمت القافلة سيارة ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى إضافة إلى 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 آلاف بطانية.





وأضافت أنه تم استلام عدد 21 جهاز غسيل كلوى و45 كرسى للغسيل الكلوى سيتم تسليمها لمديرية الشئون الصحية لتوزيعها على المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة.



