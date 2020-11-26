الأرصاد تحذر: الأمطار مستمرة على السواحل والمحافظات حتى الغد.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والسواحل الشمالية شهدت أمطار غزيرة ومحافظات شمال الدلتا والقاهرة شهدت أمطار متوسطة.





وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم "المذاع على قناة " أون أي"، أن الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة اليوم الخميس على السواحل الشمالية وعلى رأسها مطروح و الاسكندرية ودمياط وبورسعيد ورفح ورشيد.





وتابعت إيمان شاكر:" محافظات الوجة البحري ستشهد أمطار من متوسطة لـ غزيرة خاصة في كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وتكون رعدية على بعض المناطق ".





وأكملت إيمان شاكر:" أمطار من خفيفة لمتوسطة على القاهرة غدا الخميس، والامطار المتوسطة مستمرة على السواحل الشمالية يوم الجمعة والقاهرة تشهد أمطار خفيفة يوم الجمعة".





ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية تظهر كميات رطوبة سطحية كبيرة تدعم تكوين السحب وتزيد من فرص سقوط الأمطار على مختلف محافظات الجمهورية.





وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن هذه الحالة تعتبر امتدادا لموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، من حيث سقوط الأمطار على المدن الساحلية وعدة مناطق بالجمهورية.





وحول الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد، تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.





ويكون هناك سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).





كما يتوقع سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا).





وتسجل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 28، السواحل الشمالية 85 للعظمى والصغرى 45، شمال الصعيد 60 للعظمى والصغرى 30، جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 20، أما عن حالة الملاحة البحرية، يكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.