لطلاب الفرقة الثانية بأثار القاهرة.. تعرف على أرقام و لجان الامتحانات









أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن توزيع لجان الامتحانات لجميع طلاب الفرقة الاولي - شعبة اللغة العربية - شعبة اللغة الانجليزية - برنامج نظم المعلومات الاثرية - برنامج الارشاد الاثري

طبقا لأرقام الطلاب بالكشف المرفق

http://fa-arch.cu.edu.eg/Tables/1st_2020_2021/olaMid_term.pdf





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وتوزيع اللجان طبقا للكشف الاتي

http://fa-arch.cu.edu.eg/Tables/1st_2020_2021/legan.pdf









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وقد كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الكلية فى اليوم الدراسى .





وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .









واضاف " رجب " انه يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات .









كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .









وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك .





واضاف انه تم تعليق الدراسة فترة بالكلية والتعامل مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .









وكان الدكتور " صبرى " قد صرح بان المحاضرات سوف تكون متاحة اونلاين لطلبة الكلية وليست المقررات نفسها كما سوف يتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين .





وقال الدكتور صبرى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .