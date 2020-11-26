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تعليم

لطلاب الفرقة الثانية بأثار القاهرة.. تعرف على أرقام و لجان الامتحانات

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت


أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن توزيع لجان الامتحانات  لجميع طلاب الفرقة الاولي - شعبة اللغة العربية - شعبة اللغة الانجليزية - برنامج نظم المعلومات الاثرية - برنامج الارشاد الاثري
طبقا لأرقام الطلاب بالكشف المرفق
http://fa-arch.cu.edu.eg/Tables/1st_2020_2021/olaMid_term.pdf

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وتوزيع اللجان طبقا للكشف الاتي 
http://fa-arch.cu.edu.eg/Tables/1st_2020_2021/legan.pdf


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وقد كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية اثار جامعة القاهرة ، عن الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الكلية فى اليوم الدراسى .

وقال الدكتور احمد رجب فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان  الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين خمسين في المائة حضوري وخمسين في المائة اون لاين عبر منصة بلاك بورد .


واضاف " رجب " انه  يراعي تخفيض الاعداد بقاعات المحاضرات ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات  ولايسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات  .


كما اكد عميد الكلية ، على ان الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الاماكن بالاضافة الى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدايمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا د احمد رجب عميد الكلية وا د هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع .


وقال الدكتور صبرى السنوسى خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية قامت بالتعامل مع الحالة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والمتابعه معها حتى تم الشفاء بالكامل والتأكد من ذلك .

واضاف انه تم تعليق الدراسة فترة بالكلية والتعامل مع المحاضرات اون لاين فى تلك الوقت ، واشار الى انه حتى الان لم يتم رصد اى حالات كورونا حتى الان .


وكان الدكتور " صبرى " قد صرح  بان المحاضرات سوف تكون متاحة اونلاين  لطلبة الكلية وليست المقررات نفسها كما سوف يتابع الاساتذة مع الطلاب اونلاين . 

وقال الدكتور صبرى فى تصريح خاص لصدى البلد ، ان الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين 3 ايام حضور بالكلية و يومين اونلاين ، كما تقسم المجموعة الواحدة الى جزئين او على حسب السعة الاستعابية للكلية .
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