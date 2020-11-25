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تعليم

تعليق الدراسة بالجامعة المصرية الروسية..غدا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:50 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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قسم التعليم
قررت الجامعة المصرية الروسية  تعليق الدراسة غدا يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 بحرم الجامعة  وذلك تمشيا مع قرار محافظة القاهرة بتعليق الدراسة في المدارس مع استمرار فاعليات الدراسة عن بعد.


وفى إطار متصل كنت قد أعلنت جامعة القاهرة تعليق الدراسة بها غدا بسبب سواء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد مع استمرار الدراسة من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وذلك وفقًا للجداول المعلنه بالكلية

وعلى جانب آخر .. كان قد قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اعتبار، غدًا الخميس 26 نوفمبر، إجازة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية، والاستحقاقات، والأمن الإداري، والحماية المدنية، والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة عن بُعد، ومن يحددهم عمداء الكليات والمعاهد وفقًا لاحتياجات العمل، وبشرط تواجد مجموعة عمل لمتابعة سقوط الأمطار والتأكد من سلامة المبانى وفصل الكهرباء عند الاحتياج مع عناصر الأمن لتأمين المباني وتشغيل الطواريء بالإدارة الهندسية.

كما قرر رئيس جامعة القاهرة، تأجيل فعاليات ندوة "مصر أولًا .. لا للتعصب" إلى إشعار آخر، حيث كان من المقرر أن تعقد الندوة غدًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقيادات جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
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